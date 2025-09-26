POCO M7 Pro 5G (256 Go)

Le POCO M7 Pro arbore un grand écran AMOLED de 6,67 pouces qui combine une définition précise, une fluidité exemplaire grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de 394 PPI. Sa forte luminosité garantit une lisibilité optimale, même en plein soleil.

À l’intérieur, il intègre le processeur Dimensity 7025-Ultra gravé en 6 nm, offrant puissance et réactivité pour un usage intensif sans ralentissement. Associé à 12 Go de RAM, il assure une navigation fluide, y compris avec les jeux et applications les plus gourmands.

Son autonomie est confiée à une batterie de 5 110 mAh, renforcée par une gestion énergétique intelligente qui permet de tenir aisément toute une journée.

Côté photo, le capteur principal Sony IMX882 de 50 MP capture des images détaillées et lumineuses, enrichies par l’IA qui optimise automatiquement vos clichés et facilite la création de vidéos depuis la galerie.

Enfin, sa certification IP64 lui confère une résistance à l’eau et à la poussière.

Retrouvez le POCO M7 Pro 5G (256 Go) en vert à 134,99 € grâce au code COCORICO15 en ce moment sur Cdiscount.

