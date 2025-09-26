POCO M7 Pro 5G (256 Go)
Le POCO M7 Pro arbore un grand écran AMOLED de 6,67 pouces qui combine une définition précise, une fluidité exemplaire grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de 394 PPI. Sa forte luminosité garantit une lisibilité optimale, même en plein soleil.
À l’intérieur, il intègre le processeur Dimensity 7025-Ultra gravé en 6 nm, offrant puissance et réactivité pour un usage intensif sans ralentissement. Associé à 12 Go de RAM, il assure une navigation fluide, y compris avec les jeux et applications les plus gourmands.
Son autonomie est confiée à une batterie de 5 110 mAh, renforcée par une gestion énergétique intelligente qui permet de tenir aisément toute une journée.
Côté photo, le capteur principal Sony IMX882 de 50 MP capture des images détaillées et lumineuses, enrichies par l’IA qui optimise automatiquement vos clichés et facilite la création de vidéos depuis la galerie.
Enfin, sa certification IP64 lui confère une résistance à l’eau et à la poussière.
Retrouvez le POCO M7 Pro 5G (256 Go) en vert à 134,99 € grâce au code COCORICO15 en ce moment sur Cdiscount.
À retrouver également en promotion :
- Casque Bluetooth Bose QuietComfort 45 - Blanc ou noir à 134 € avec le code COCORICO15 (réduction active de bruit, autonomie 25h, Bluetooth 5.0, micro intégré, IPX2)
- Console ASUS ROG Xbox Ally en précommande à 574,99 € avec le code COCORICO25 (code valable jusqu'à ce soir minuit uniquement) (modèle Ryzen Z2 A, RAM 16 Go, SSD 512 Go)
- LEGO Icons 10318 Le Concorde à 145,99 € avec le code COCORICO15 (prix officiel 199,99 €)
- Alimentation PC Corsair Shift Series RM750x - 80 PLUS Gold à 94,99 € (-23%)
- Boîtier PC Fractal Design Pop XL Air RGB Black TG à 77,99 € avec le code AMZ10 (panneau latéral verre trempé, maille avant à motif nid d'abeille...)
- Souris gaming filaire Logitech G203 LIGHTSYNC RVB - Noir à 14,99 € soit -67% (ultra-légère, éclairage RVB personnalisable, 6 boutons programmables, capteur 8 000 PPP)
- Carte graphique Sapphire Radeon PULSE RX 9060 XT 16Go à 364,52 € (Amazon Allemagne)
- Star Wars Outlaws Gold Edition - Switch 2 à 42,81 € avec le code AMZ10
- Clavier filaire Cherry KC 6000C pour Mac à 23,99 € soit -52% (ultra-plat, touches de raccourcis Mac)
- Aspirateur laveur sans fil Roborock Flexi Lite à 134,99 € avec le code COCORICO15 (17000Pa, tête FlatReach pour les meubles bas, autonettoyage, séchage automatique, alertes vocales, autonomie 40 mins, nettoyage des bords...)
- Manette sans fil édition spéciale Pulse Cipher - Xbox Series X/S à 51,99 € (-20%)
- Appareil photo instantané Polaroid Now Génération 2 - Noir & Blanc, Noir ou Blanc à 79,99 € (-38%)
- TV OLED Samsung TQ55S85FAUXXC 2025 4K - 55" à 999,99 € soit -300 € + -150 € avec la carte Carrefour
- Écran gaming incurvé KTC H34S18S à 249,99 € avec le coupon à cocher (34" UWQHD 3440 x 1440, dalle VA, 180Hz, 1ms, Adaptive Sync, 21:9, courbure 1500R, HDR10, 4000:1)
Et pour terminer, allez aussi jeter un œil à notre top 3 des promos d'aujourd'hui (chaise de bureau Flexispot BS5, Xiaomi 15T et PC portable gaming MSI Crosshair 16), à la nouvelle serrure électronique WELOCK U81 avec protection anti-espion ou encore à l'opération Playstation Cdiscount avec jusqu’à 100 € de remise sur les PS5 et packs PS5 !