Voici en premier le casque gaming filaire HyperX Cloud Alpha.
Il embarque des transducteurs à chambre double HyperX, capables de produire un son clair et précis tout en réduisant les distorsions, avec un niveau de pression acoustique de 98 dBSPL/mW à 1 kHz.
Conçu pour le confort sur de longues sessions, il est certifié par Discord et TeamSpeak et dispose d’un cadre en aluminium durable avec un arceau élargi pour un meilleur maintien. Le câble tressé amovible intègre des commandes audio en ligne pratiques, tandis que le microphone amovible à réduction de bruit garantit des communications nettes et sans interférences.
Retrouvez l'HyperX Cloud Alpha en noir et rouge à 49,99 € au lieu de 99,99 € (prix officiel), soit une remise de 50 % sur Amazon.
On continue avec quelques autres promotions intéressantes :
- Casque gaming sans fil Corsair HS80 RGB - Noir à 99,99 € soit -24% (transducteurs néodyme 50 mm, Dolby Atmos sur PC, microphone omnidirectionnel, fonction sourdine flip-up avec voyant LED, écouteurs mousse à mémoire de forme...)
- Écran PC gaming MSI MAG 255F E20 à 99,99 € soit -23% (24,5" FHD, dalle Rapid IPS, 200Hz, 0,5 ms, AI Vision, HDR, mode console...)
- Écran PC gaming AOC Agon Pro AG276QZD2 à 476,99 € (27" QHD 2560 x 1440 px, dalle QD-OLED, 240Hz, 0,03 ms, FreeSync, HDR True Black...)
- Lecteur de carte SD USB SABRENT 2-en-1 à 5,49 € avec le code 54L2PEI6
- Kit watercooling MSI MAG CORELIQUID E240 - Blanc à 62,68 € soit -43% (avec 2 ventilateurs 120mm ARGB à roulement hydrodynamique)
- Écouteurs Bluetooth Soundcore Anker Life A1 - Noir à 29,99 € soit -25% (3 modes sonores personnalisés, transducteurs dynamiques 8 mm, autonomie 35h, charge sans fil, charge rapide USB-C, IPX7)
- Pack Samsung Galaxy Buds3 Pro Argent + SmartTag2 à 199,99 € soit -20% pour les adhérents Fnac + 50 € remboursés par Samsung jusqu'au 30/09 inclus (réduction active de bruit jusqu'à 33 dB, audio 360, Galaxy AI, compression et encodage en format audio jusqu'à 24bit / 96kHz, IP57, jusqu’à 6h d'autonomie avec ANC...)
- Switch USB-C 3.0 UGREEN à 29,99 € avec le code YH9KE6UM (2 entrées / 4 sorties)
- Carte microSD EMTEC - 512 Go - Collection Gaming - Orange à 38,64 € avec le coupon à cocher
- Ventilateur Dyson Cool CF1 Projection Air Multiplier à 219 € soit -56 € (silencieux, refroidissement rapide, mode Nuit, programmateur)
- Routeur Wi-Fi 6 Double Bande AX1500 Mercusys MR1500X à 27,99 €
- Traqueur Bluetooth eufy pour iOS à 14,99 € soit -12% (compatible Apple Find My, résistant à l’eau)
- Casque Bluetooth Baseus Bowie D05 à 15,99 € avec le coupon à cocher (basses puissantes, autonomie 50h, appels clairs avec suppression du bruit de fond et amplification de la voix, pilotes 40 mm...)
Et enfin, jetez aussi un œil à notre top 3 des promos d'aujourd'hui (mini PC GEEKOM GT1 Mega, écran PC Asus ROG 27" WQHD et HONOR MagicBook Pro 16), à nos bons plans spécial vélos électriques ou encore aux offres high-tech de la rentrée Leclerc.