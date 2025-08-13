Voici en premier le casque gaming filaire HyperX Cloud Alpha.

Il embarque des transducteurs à chambre double HyperX, capables de produire un son clair et précis tout en réduisant les distorsions, avec un niveau de pression acoustique de 98 dBSPL/mW à 1 kHz.

Conçu pour le confort sur de longues sessions, il est certifié par Discord et TeamSpeak et dispose d’un cadre en aluminium durable avec un arceau élargi pour un meilleur maintien. Le câble tressé amovible intègre des commandes audio en ligne pratiques, tandis que le microphone amovible à réduction de bruit garantit des communications nettes et sans interférences.

Retrouvez l'HyperX Cloud Alpha en noir et rouge à 49,99 € au lieu de 99,99 € (prix officiel), soit une remise de 50 % sur Amazon.

On continue avec quelques autres promotions intéressantes :

Casque gaming sans fil Corsair HS80 RGB - Noir à 99,99 € soit -24% (transducteurs néodyme 50 mm, Dolby Atmos sur PC, microphone omnidirectionnel, fonction sourdine flip-up avec voyant LED, écouteurs mousse à mémoire de forme...)



Et enfin, jetez aussi un œil à notre top 3 des promos d'aujourd'hui (mini PC GEEKOM GT1 Mega, écran PC Asus ROG 27" WQHD et HONOR MagicBook Pro 16), à nos bons plans spécial vélos électriques ou encore aux offres high-tech de la rentrée Leclerc.