On commence avec le casque gaming sans fil Asus ROG Pelta.

Les haut-parleurs ROG de 50 mm avec diaphragme plaqué titane délivrent un son riche et détaillé, couvrant une large plage de fréquences de 20 Hz à 20 kHz pour un audio immersif.

Le microphone à perche super large bande de 10 mm capture un spectre étendu de fréquences, garantissant une voix claire et précise.

Pensé pour le confort, son design ergonomique et léger de seulement 309 g intègre un bandeau élastique réglable sur trois niveaux, réduisant la pression pour une utilisation prolongée sans gêne.

Les commandes intuitives permettent un contrôle instantané du volume, de la mise en sourdine du microphone et de l’alimentation grâce à des boutons faciles d’accès et un interrupteur à bascule robuste.

La connectivité tri-mode avec la technologie SpeedNova offre une flexibilité optimale, permettant une connexion via Bluetooth, un mode 2,4 GHz à latence ultra-faible grâce au sans-fil ROG SpeedNova, ainsi qu’une connexion filaire en USB-C.

Son autonomie atteint 60 heures en mode 2,4 GHz, avec une charge rapide offrant 3 heures d’utilisation en seulement 15 minutes.

Retrouvez l'Asus ROG Pelta à 119 € au lieu de 139 €, soit une remise de 14 % sur Amazon.



Et voici quelques autres modèles de casques gaming à prix réduit en ce moment :

