On commence avec les écouteurs Bluetooth Sony LinkBuds Fit.

Ils offrent un son immersif, avec des aigus cristallins, des basses profondes et des médiums équilibrés. Certifiés Hi-Res Audio Wireless, ils intègrent la technologie DSEE Extreme qui optimise les fichiers audio compressés pour une restitution fidèle et détaillée.

Grâce à une technologie avancée de réduction de bruit et à l'optimiseur Auto-NC, les écouteurs s'adaptent automatiquement à votre environnement, vous plongeant dans votre musique sans perturbations extérieures.

Idéal pour le jogging ou le vélo, le mode Auto Ambient Sound ajuste le niveau sonore pour vous permettre d'entendre les bruits qui vous entourent.

Profitez d’une autonomie allant jusqu’à 21 heures (5h30 avec les écouteurs et 15h30 avec le boîtier), avec une charge rapide offrant plusieurs heures d’écoute en seulement quelques minutes.

Grâce à la connexion multipoint, les écouteurs se connectent à deux appareils Bluetooth simultanément, tandis que la fonction AutoSwitch assure une transition fluide entre vos dispositifs Sony.

Les Sony LinkBuds Fit sont disponibles en noir, blanc, vert ou violet à 99,99 € au lieu de 199,99 € (prix officiel) grâce à la remise automatique de 100 € au panier chez Boulanger.



On continue avec le robot aspirateur iRobot Roomba Combo Essential.



Profitez d’un système de nettoyage puissant qui aspire et lave en un seul passage.

Grâce à sa navigation méthodique, le robot suit des lignes droites pour un nettoyage efficace, et ses capteurs lui permettent de contourner les meubles et d’éviter les chutes dans les escaliers.

Gérez votre nettoyage à distance avec des fonctionnalités pratiques comme Nettoyer en mon absence, les suggestions de programmes de nettoyage et les rapports Clean Maps qui vous montrent les zones déjà nettoyées.

Son design ultra-fin lui permet de se faufiler sous les meubles et dans les endroits difficiles d’accès. Sa brosse latérale spécialement conçue atteint les plinthes et les coins pour une finition impeccable.

Avec jusqu’à 120 minutes d’autonomie, il retourne automatiquement à sa base lorsque sa batterie est faible pour se recharger sans intervention de votre part.

Son système de lavage intégré contrôle précisément le débit d’eau grâce à une micro-pompe, assurant une humidification uniforme de la lingette. La lingette en microfibre est réutilisable jusqu’à 30 fois, et vous pouvez ajuster le niveau d’eau selon le type de sol.

Retrouvez l'iRobot Roomba Combo Essential en blanc à 149 € au lieu de 299 € (prix officiel), soit une remise de 50 % sur Cdiscount.



Enfin, on termine avec la nouvelle tablette Xiaomi Pad 7 256 Go.

Avec sa résolution 3,2K et son taux de rafraîchissement ultra fluide pouvant atteindre 144 Hz selon les applications, elle garantit une image toujours fluide et détaillée. Son écran couvre une large gamme de couleurs et atteint une luminosité HBM, assurant une visibilité optimale même en plein soleil. De plus, elle bénéficie de la triple certification TÜV Rheinland, réduisant la fatigue visuelle et protégeant les yeux.

Grâce à la technologie Nano Texture anti-reflet, la tablette élimine 99 % des lumières parasites et réduit la réflectivité de 65 %, rendant l’écran parfaitement lisible même en extérieur. De plus, grâce à son angle d’affichage ajustable de 0° à 124°, elle s’adapte à toutes les situations.

Avec son mode Volume Boost, le son est deux fois plus puissant pour une immersion totale, tandis que ses quatre haut-parleurs haute qualité délivrent un son surround tridimensionnel enveloppant.

Sous le capot, la tablette embarque un processeur Snapdragon de série 7 gravé en 4 nm, garantissant des performances rapides et fluides pour toutes les tâches. Sa charge rapide 45W permet de la recharger en un temps record avec un chargeur Xiaomi compatible.

Grâce à HyperOS 2, elle offre une interconnectivité avancée : vous pouvez répondre à vos appels directement depuis la tablette, utiliser vos applications sans interruption entre vos appareils, et vous connecter instantanément au hotspot de votre smartphone. Son système de partage NFC facilite le transfert rapide de photos et fichiers en un simple contact.

Que ce soit pour écrire, dessiner ou résumer, la tablette intègre des outils optimisés par l’IA. Son clavier Xiaomi Focus, vendu séparément, propose un rétroéclairage adaptatif et un pavé tactile intelligent pour une saisie toujours plus fluide.

La Xiaomi Pad 7 est disponible en gris, bleu ou vert à 399 € au lieu de 449 € grâce au code CDFR050 sur AliExpress, avec livraison gratuite depuis l'Allemagne.



