Commençons avec la trottinette électrique Acer eScooter Série 3.

Elle est dotée d'un moteur de 250 W qui permet d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h ainsi que d'une batterie de 7,5 Ah assurant une autonomie jusqu'à 25 km.

Ses pneus à chambre à air de 8,5 pouces garantissent un confort de conduite optimal sur divers terrains.

Un frein électronique avant et un frein à disque arrière sont également intégrés. Côté visibilité, on peut compter sur des phares avant et arrière, des feux stop et des réflecteurs latéraux.

La trottinette électrique Acer eScooter Série 3 est proposée à 234,99 € sur Rue du Commerce, et son prix officiel s'élève à 399 €. Livraison à partir de 5,99 €.





