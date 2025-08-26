Voici tout d'abord le casque Bluetooth Soundcore Space One Pro.

Son système avancé de réduction active du bruit à 4 niveaux s’adapte en temps réel à vos déplacements et neutralise une gamme encore plus large de sons parasites, pour une immersion optimale où que vous soyez.

Ses haut-parleurs dotés de trois diaphragmes composites délivrent un équilibre parfait entre clarté et puissance. Compatible LDAC et Hi-Res Audio, le Space One Pro garantit un son riche, détaillé et sans distorsion (moins de 3 % de THD).

Tenez plusieurs jours d’écoute sans recharge : jusqu’à 40 h avec ANC activé, et jusqu’à 60 h en mode standard. Une charge rapide de 5 minutes suffit pour 8 heures supplémentaires.

Le casque associe un arceau qui répartit la pression et des coussinets en mousse à mémoire de forme pour un port agréable, même durant des heures d’écoute. Grâce à sa structure FlexiCurve exclusive, le Space One Pro se replie en réduisant sa taille de moitié.

Le Soundcore Space One Pro en noir ou blanc est disponible à 129,99 € au lieu de 169,99 €, soit une remise de 24 % sur Amazon.





Vous pouvez également retrouver en ce moment :

