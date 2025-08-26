Voici tout d'abord le casque Bluetooth Soundcore Space One Pro.
Son système avancé de réduction active du bruit à 4 niveaux s’adapte en temps réel à vos déplacements et neutralise une gamme encore plus large de sons parasites, pour une immersion optimale où que vous soyez.
Ses haut-parleurs dotés de trois diaphragmes composites délivrent un équilibre parfait entre clarté et puissance. Compatible LDAC et Hi-Res Audio, le Space One Pro garantit un son riche, détaillé et sans distorsion (moins de 3 % de THD).
Tenez plusieurs jours d’écoute sans recharge : jusqu’à 40 h avec ANC activé, et jusqu’à 60 h en mode standard. Une charge rapide de 5 minutes suffit pour 8 heures supplémentaires.
Le casque associe un arceau qui répartit la pression et des coussinets en mousse à mémoire de forme pour un port agréable, même durant des heures d’écoute. Grâce à sa structure FlexiCurve exclusive, le Space One Pro se replie en réduisant sa taille de moitié.
Le Soundcore Space One Pro en noir ou blanc est disponible à 129,99 € au lieu de 169,99 €, soit une remise de 24 % sur Amazon.
Vous pouvez également retrouver en ce moment :
- OPPO Reno12 FS 5G - 12 + 512 Go - Vert ou orange à 187,99 € (6,67" OLED 120Hz, Dimensity 6300 6nm, triple appareil photo 50 + 8 + 2MP, 5000 mAh, charge SUPERVOOC 45W, technologie IA LinkBoost et antenne 360°, IP64...)
- Manette sans fil Mars Gaming MGP-24 à 24,43 € soit -27% (Bluetooth 5.0, jusqu'à 10h d'autonomie, app de contrôle sur Android / iOS, gyroscope 6 axes, modes X-input / Direct-input, fonction turbo configurable, 20 boutons tactiles, joysticks analogiques, pavé directionnel, adaptateur smartphone inclus)
- Chargeur USB-C rapide UGREEN Nexode 30W GaN à 11,96 € avec le code GQ7M4RO2
- Écran PC gaming Acer Nitro KG241YS3biipf à 94,90 € soit -14% (24" FHD, dalle VA, 180Hz, 1ms VRB, FreeSync, 250 nits, HDR Ready, filtre anti-lumière bleue...)
- Aspirateur laveur sans fil Roborock F25 LT à 284,99 € soit -13% (20 000 Pa, auto-nettoyage à 90°C, séchage rapide, inclinable à 180°, nettoyage bord à bord, tête flexible à 70°, système anti-emmêlement avec grattoir double...)
- HUAWEI Watch D2 - Noir à 248,51 € avec le code FRBS45 (1,82" AMOLED, suivi santé complet, mesure ambulatoire de la pression artérielle au poignet, analyse ECG battement par battement, surveillance complète du sommeil, appels Bluetooth, + de 80 modes sportifs...)
- Écran PC gaming KTC H27T22C à 147,66 € avec le code FRBS15 (27" QHD 2560 x 1440 px, dalle Fast IPS, 180Hz, 1ms GTG, HDR10, 124% sRGB, compatible FreeSync / G-Sync)
- SSD interne Netac M.2 NVMe PCIe 4.0x4 - 2 To à 84,39 € avec le code FRBS15 (jusqu'à 7100 Mo/s)
- Projecteur laser Anker Nebula Capsule 3 à 562,87 € avec le code FRBS80 (DLP, 300 lumens ANSI, 1920 x 1080 px, Google TV, autonomie 2,5h, haut-parleur Dolby Digital 8W, 1 HDMI 2.1, écran 40" -120"...)
- Pack carte mère X99 + processeurs Dual CPU + 4x RAM 16 Go DDR4 à 127,99 € avec le code FRBS15 (2 processeurs 14 cœurs / 28 threads chacun)
- Carte mère Gigabyte B650E AORUS Elite X AX Ice à 182,69 € soit -13% (VRM 12+2+2 phases, jusqu'à 8000 MHz DDR5 OC, 1x PCIe 5.0 + 2x PCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WiFi 6E, USB 3.2 Gen 2)
- Switch TP-Link TL-SG108-M2 à 69,99 € soit -13% (avec 8 ports 2,5 Gbps)
- Drone DJI Mini 3 à 314,99 € avec le code FRBS55 (avec télécommande, appareil photo 12MP avec capteur CMOS, enregistrement 4K 30 fps / 1080p 60 fps, zoom numérique 4x, GPS, GLONASS et GALILEO...)
