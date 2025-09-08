On commence avec le casque VR Meta Quest 3 512 Go.

Il combine une résolution 4K par œil avec la technologie optique Infinite Display, offrant le champ de vision le plus large jamais proposé sur un Quest. Le résultat : des environnements ultra-détaillés, presque tangibles, pour une immersion totale. Grâce à la plateforme Snapdragon XR2 Gen 2, le casque délivre des performances graphiques deux fois supérieures à celles du Quest 2, rendant les jeux les plus exigeants plus fluides et plus précis.

Le Meta Quest 3 associe un design fin et sans fil à une répartition équilibrée du poids pour un confort durable, même lors de longues sessions de jeu ou de fitness.

La navigation se fait de manière intuitive : utilisez vos mains pour interagir naturellement ou équipez-vous des manettes Touch Plus pour plus de précision et des sensations réalistes.

Le casque propose également des contrôles parentaux avancés, la possibilité d’ajouter plusieurs utilisateurs, de gérer les autorisations et de contrôler le temps d’utilisation des enfants (à partir de 10 ans), avec des ressources de sécurité en ligne.

Retrouvez le casque Meta Quest 3 512 Go à 499,99 € au lieu de 549,99 € (prix officiel), soit une remise de 9 % sur Amazon.



Et voici quelques autres promos à découvrir :

Et enfin, n'hésitez pas non plus à aller voir notre top 3 des promos d'aujourd'hui (casque Razer BlackShark V2 Pro, HONOR MagicBook Pro 16 et robot aspirateur Roborock Q10 S5 Set), nos bons plans spécial caméras de sécurité avec panneau solaire intégré ainsi que notre sélection des ventes flash Amazon de la semaine !