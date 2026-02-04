Attendu par de nombreux fans sur la console hybride de Nintendo, le jeu Dispatch a provoqué une véritable onde de choc lors de sa sortie. Les joueurs ont découvert une version où la nudité, certains gestes et la violence graphique sont masqués par d'imposants carrés noirs, activés par défaut et impossibles à désactiver. Cette modification substantielle, qui dénature le ton irrévérencieux du titre, a immédiatement déclenché une vague d'indignation, d'autant que la communication en amont a été quasi inexistante.

Pourquoi le jeu est-il censuré sur la console de Nintendo ?

Au cœur de l'affaire se trouve un désaccord apparent entre le développeur AdHoc Studio et Nintendo. Le studio explique avoir été contraint d'appliquer cette censure pour se conformer aux "directives relatives au contenu et à la plateforme" imposées par le constructeur. AdHoc pensait initialement pouvoir proposer le même contenu mature que des titres comme The Witcher 3, mais il est rapidement devenu évident que ce ne serait pas le cas.

De son côté, Nintendo a répliqué via un communiqué officiel, rappelant sa politique. La firme japonaise exige que tous les jeux soient évalués par des organismes de classification indépendants et respectent ses directives, mais elle martèle qu'elle "ne modifie en aucun cas le contenu proposé par les partenaires". En clair, Nintendo fixe les règles, mais c'est bien le studio qui, in fine, a fait le choix de modifier son jeu pour assurer sa sortie sur un parc de consoles plus large, acceptant de renier une partie de son ADN.

Une communication maladroite qui envenime la situation ?

Au-delà du débat sur le responsable, AdHoc Studio a reconnu une erreur majeure : un manque de transparence. Si une mention avertissant de la modification du contenu était bien présente sur l'eShop, elle était placée au "pire endroit possible", dans une section juridique peu visible. Cette maladresse a donné l'impression que le studio cherchait à dissimuler l'information, ce qui a attisé la colère des acheteurs se sentant floués. L'équipe a depuis présenté ses excuses et corrigé l'emplacement de l'avertissement pour plus de visibilité sur la Nintendo Switch.

Cette affaire a également eu des conséquences inattendues, notamment pour Devon Pritchard, la nouvelle présidente de Nintendo of America. À peine en poste, elle est devenue la cible de critiques virulentes sur les réseaux sociaux, certains l'accusant à tort d'être à l'origine de cette décision. Un amalgame rapide qui ignore que de telles politiques sont établies bien en amont et ne dépendent pas d'une seule personne, surtout fraîchement arrivée.

Quelle solution pour les joueurs et quel avenir pour le jeu ?

Face au tollé, AdHoc Studio a promis de ne pas en rester là. Le développeur a annoncé travailler activement avec Nintendo pour trouver une solution et déployer une mise à jour corrective. L'objectif est de "rétablir au moins une partie du contenu censuré" afin de se rapprocher de la version non censurée disponible sur les autres plateformes. Cependant, le studio a prévenu que ce processus prendrait plusieurs semaines et qu'il n'y avait aucune garantie sur l'étendue des changements qui seront finalement approuvés.

Cette polémique met en lumière la complexité des politiques de validation sur les différentes consoles et la responsabilité des développeurs en matière de communication. Pour les joueurs de Dispatch, il faudra donc faire preuve de patience avant, peut-être, de pouvoir découvrir l'œuvre telle qu'elle a été initialement conçue. Une chose est sûre : l'affaire a laissé des traces et servira sans doute de leçon pour de futurs lancements.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel type de contenu est précisément censuré dans Dispatch sur Switch ?

La censure dans la version Switch de Dispatch se manifeste par l'ajout de larges carrés noirs qui masquent principalement la nudité, certains gestes comme les doigts d'honneur, ainsi que des éléments de violence graphique. Ces modifications altèrent le ton noir et humoristique qui caractérise le jeu.

Une version physique non censurée est-elle envisageable ?

Pour le moment, AdHoc Studio a été très évasif sur ce point, indiquant qu'aucune annonce de version physique n'a été faite. Le studio a botté en touche en expliquant qu'il est légalement incapable de commenter pourquoi différentes versions n'ont pas pu être proposées selon les régions, comme cela a été le cas pour d'autres jeux.

Qui est réellement responsable de cette situation ?

La responsabilité est partagée. Nintendo impose des directives de contenu strictes que les développeurs doivent suivre pour publier sur sa plateforme. Cependant, c'est AdHoc Studio qui a pris la décision finale de modifier son jeu pour s'y conformer et qui a commis des erreurs de communication en ne signalant pas clairement ces changements aux joueurs avant l'achat.