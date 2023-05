Le jeudi 18 mai, OpenAI a lancé une application mobile pour ChatGPT, sa plateforme d'intelligence artificielle qui connait déjà une croissance phénoménale sur Internet, suscitant à la fois fascination et inquiétude en raison de ses capacités impressionnantes.

Cette nouvelle application est désormais disponible aux États-Unis sur les iPhone, avec des lancements prévus "prochainement" dans d'autres pays et sur les smartphones Android (Google), selon l'entreprise.

Cette appli gratuite permet, tout comme le site web, de dialoguer avec le chatbot et surtout de lui demander de rédiger des messages, d'expliquer des concepts techniques, de proposer des idées ou de résumer des notes.

OpenAI promet notamment de fournir "des informations précises sans avoir à faire face à des publicités ou à des résultats multiples", ce qui est la norme actuelle des moteurs de recherche.

Notons que dès l'ouverture de l'application, un avertissement indique que ChatGPT peut "fournir des informations inexactes sur des personnes, des lieux ou des faits".

Histoire et chiffres

Déployé à la fin du mois de novembre, le site web de ChatGPT a atteint le million d'utilisateurs en seulement une semaine, établissant ainsi un record. Deux mois plus tard, le service comptabilisait déjà plus de 100 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, un autre exploit selon une étude d'UBS relayée par les médias.

Microsoft, principal investisseur d'OpenAI, a intégré le modèle de langage avancé sur lequel repose ChatGPT à Bing, son moteur de recherche, et Google a lancé Bard dans 180 pays, une version pilote avec une IA générative.

Cette adoption fulgurante de ChatGPT et d'autres logiciels d'IA générative (code informatique, image, son, vidéo) soulève des inquiétudes profondes dans de nombreux domaines.

Les enseignants constatent que leurs élèves confient la rédaction de leurs dissertations au chatbot afin de tricher. De plus, de nombreux emplois administratifs et créatifs sont menacés et les responsables politiques craignent que cette technologie ne facilite la propagation de désinformation de plus en plus sophistiquée. D'ailleurs, des poursuites judiciaires ont été engagées pour des questions de propriété intellectuelle.