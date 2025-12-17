OpenAI déploie une mise à jour pour son générateur d'images. Un nouveau modèle GPT Image 1.5 est désormais accessible pour tous les utilisateurs de ChatGPT et via l'API. La promesse de performances accrues avec une génération d'images jusqu'à quatre fois plus rapide et une capacité d'édition nettement améliorée.

Quelles sont les améliorations de GPT Image 1.5 ?

La principale avancée de GPT Image 1.5 réside dans des modifications précises tout en préservant l'essence de l'image originale. Contrairement aux versions précédentes où une simple demande de changement pouvait altérer toute la composition, le nouveau modèle excelle à isoler les éléments à modifier.

Selon OpenAI, il maintient " la cohérence de l'éclairage, de la composition et de l'apparence des personnes ", ouvrant la voie à des cas d'usage comme des " essais de vêtements et de coiffures plus crédibles ".

Au-delà de l'édition, le modèle démontre des progrès dans le suivi des instructions complexes et le rendu du texte. OpenAI affirme que GPT Image 1.5 gère mieux le texte plus dense et plus petit au sein des visuels.

Ces améliorations visent à faire de l'outil un " studio créatif flexible ". Le coût via l'API a en outre été réduit de 20 % par rapport à la version précédente (GPT Image 1).

Comment OpenAI intègre-t-il cette nouveauté dans ChatGPT ?

OpenAI ne se contente pas de mettre à jour son moteur, mais repense également l'expérience utilisateur. Une nouvelle section Images fait son apparition dans la barre latérale de ChatGPT.

Patronne des applications chez OpenAI, Fidji Simo souligne un changement qui était nécessaire : " Créer et éditer des images est un type de tâche différent et mérite un espace dédié aux visuels ". La refonte s'inscrit dans une stratégie plus large afin d'enrichir l'outil avec des éléments visuels, et pour " réduire la distance entre ce que vous avez en tête et votre capacité à lui donner vie ".

Cette approche place ChatGPT Images en compétition directe non seulement avec d'autres générateurs d'images, mais aussi avec des logiciels de création plus traditionnels.

Une conséquence de l'alerte rouge chez OpenAI ?

Le déploiement intervient dans un contexte de concurrence exacerbée avec Google et un code rouge déclenché par Sam Altman, le patron d'OpenAI, suite à l'engouement suscité par les modèles Gemini 3 (Gemini 3 Pro) et Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image).

OpenAI aurait ainsi accéléré les sorties de GPT-5.2 et de GPT Image 1.5 pour reprendre l'avantage. Sur LMArena, GPT Images 1.5 et Gemini 3 Pro Image se disputent la première place.

À noter que les personnages de Disney ne font pas encore leur apparition pour GPT Image 1.5. Dans la foulée de l'accord signé, il faudra attendre le début de l'année prochaine.