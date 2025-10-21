L'intelligence artificielle peut coder, écrire des poèmes, et apparemment, elle a aussi un certain talent deviner les chiffres de la loterie. L'histoire de Tammy Carvey, une habitante du Michigan de 45 ans, a de quoi faire rêver (ou sourire).

Joueuse occasionnelle, elle a décidé de faire confiance à ChatGPT pour choisir ses numéros pour le Powerball, la plus grande loterie américaine. Résultat : un gain de 100 000 dollars et une anecdote qui a fait le tour du monde.

Comment a-t-elle eu l'idée de demander les numéros à une IA ?

Le contexte était exceptionnel. Début septembre, le jackpot du Powerball avait dépassé le milliard de dollars, une somme qui pousse même les plus sceptiques à tenter leur chance. "Je ne joue que lorsque le jackpot est vraiment élevé", a expliqué Tammy Carvey.

Ne sachant quels numéros choisir, elle a eu l'idée de se tourner vers l'outil d'OpenAI. Elle a simplement demandé à ChatGPT de lui "fournir une série de numéros pour le Powerball". L'IA s'est exécutée, générant une combinaison qu'elle a ensuite jouée en ligne.

Comment un gain de 50 000 $ s'est-il transformé en 100 000 $ ?

Le soir du tirage, le 6 septembre, le destin (ou l'algorithme) a souri. La combinaison générée par l'IA correspondait à quatre des cinq numéros principaux, ainsi qu'au numéro "Powerball" complémentaire. Un quasi-sans-faute qui lui assurait un gain de 50 000 dollars. Mais la chance ne s'est pas arrêtée là. En se connectant à son compte sur le site de la loterie du Michigan, elle a réalisé qu'elle avait coché l'option "Power Play".

Pour un dollar de plus, cette option permet de multiplier les gains secondaires. Le multiplicateur tiré ce soir-là étant de 2, son gain a été instantanément doublé, atteignant les 100 000 dollars. "Mon mari et moi n'en revenions pas", a-t-elle raconté.

L'intelligence artificielle peut-elle vraiment prédire les résultats du loto ?

La réponse est un non catégorique. Cette histoire, aussi amusante soit-elle, est un pur produit du hasard. Une intelligence artificielle comme ChatGPT n'a aucune capacité de prédiction. Lorsqu'on lui demande de générer des numéros, elle le fait de manière aléatoire, sans aucune stratégie ni connaissance des tirages futurs. Elle ne fait, en somme, que simuler un tirage au sort.





Face à l'emballement médiatique, la loterie du Michigan a d'ailleurs tenu à le rappeler officiellement : "Les résultats de tous les tirages de loterie sont aléatoires et ne peuvent être prédits à l’aide de l’intelligence artificielle ou d’autres outils de génération de nombres." Il s'agit donc d'une coïncidence extraordinaire, mais en aucun cas d'une stratégie gagnante à reproduire.

Foire Aux Questions (FAQ)

La gagnante a-t-elle remporté le jackpot principal ?

Non, Tammy Carvey n'a pas remporté le jackpot de plus d'un milliard de dollars. Elle a remporté le gain de second rang en trouvant quatre des cinq numéros principaux plus le numéro complémentaire (le "Powerball").

ChatGPT est-il un bon outil pour choisir ses numéros de loterie ?

Pas plus qu'un tirage au sort manuel, une date de naissance ou un "flash" généré par la machine du buraliste. L'IA génère des nombres de façon aléatoire. Utiliser ChatGPT pour jouer au loto n'augmente en rien vos chances de gagner.

Que va faire la gagnante avec ses gains ?

Tammy Carvey a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser les 100 000 dollars pour rembourser son prêt immobilier et mettre le reste de l'argent de côté.