Un vent de panique a soufflé sur les réseaux sociaux ce week-end. La nouvelle, reprise en boucle : OpenAI aurait bridé ChatGPT, lui interdisant désormais de dispenser le moindre conseil d'ordre médical ou juridique. Une information pourtant totalement erronée et rapidement démentie par l'entreprise.

D'où vient réellement cette confusion ?

Tout part d'une mise à jour des conditions d'utilisation d'OpenAI en date du 29 octobre. Le document, qui fusionne plusieurs politiques antérieures en une seule, stipule qu'il est interdit d'utiliser les services pour la « fourniture de conseils personnalisés nécessitant une licence ».

Cette formulation a été interprétée à tort comme une nouvelle restriction drastique, alors qu'elle ne fait que réaffirmer une règle de longue date, simplement formulée différemment auparavant.

Quelle a été la réponse officielle d'OpenAI ?

Face à l'emballement, l'entreprise a dû monter au créneau. C'est Karan Singhal, le responsable de l'IA pour la santé chez OpenAI, qui a mis les points sur les i via un message sur X. Il a qualifié les rumeurs de « non vraies », précisant que le comportement du modèle ChatGPT reste inchangé.

Il a rappelé une évidence : l'outil « n'a jamais été un substitut à un avis professionnel, mais il continuera d'être une excellente ressource pour aider les gens à comprendre les informations juridiques et de santé ».

Not true. Despite speculation, this is not a new change to our terms. Model behavior remains unchanged. ChatGPT has never been a substitute for professional advice, but it will continue to be a great resource to help people understand legal and health information. https://t.co/fCCCwXGrJv — Karan Singhal (@thekaransinghal) November 3, 2025

Concrètement, qu'est-ce qui change pour l'utilisateur ?

Absolument rien. Votre assistant peut toujours vous aider à déchiffrer le jargon d'un contrat ou à comprendre les résultats d'une analyse de sang. L'intelligence artificielle reste un très bon outil de vulgarisation et d'information. Cependant, elle ne peut bien évidemment pas vous représenter au tribunal ou vous fournir un diagnostic médical.

La nuance est essentielle : l'IA informe, mais seul un professionnel diplômé conseille et agit. La mise à jour d'OpenAI n'est donc pas un durcissement des règles, mais une simple réorganisation pour plus de clarté. Internet s'est, comme souvent, juste emballé un peu vite.