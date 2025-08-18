Comment rentabiliser un service utilisé massivement et gratuitement à travers le monde ? C'est le défi auquel OpenAI est confronté avec ChatGPT. Si l'entreprise n'exclut plus l'intégration de publicités, son approche se veut extrêmement mesurée pour préserver l'intégrité de son intelligence artificielle. Nick Turley, le responsable de ChatGPT, a détaillé la feuille de route d'OpenAI, où plusieurs modèles économiques sont à l'étude.

Les abonnements, un modèle rentable mais insuffisant

Actuellement, la principale source de revenus d'OpenAI provient des abonnements payants. Avec environ 20 millions d'abonnés payants sur des centaines de millions d'utilisateurs, le modèle est un succès et le taux de conversion continue de progresser. Nick Turley voit la vaste base d'utilisateurs gratuits non comme un fardeau, mais comme « un tremplin sur lequel nous pouvons nous appuyer pour créer des offres différenciées pour les personnes qui sont prêtes à payer ». L'entreprise a même lancé des formules plus abordables, comme ChatGPT Go en Inde. Pourtant, le dirigeant admet que pour soutenir l'activité à long terme avec des milliards d'utilisateurs, il faudra aller au-delà des seuls abonnements.

La publicité, une option envisagée avec une extrême prudence

L'idée d'afficher de la publicité dans ChatGPT est donc officiellement sur la table. Nick Turley promet que si cette voie est choisie, elle sera explorée avec « beaucoup, beaucoup de prudence et de réflexion ». L'objectif principal est de ne pas altérer ce qui fait le succès du chatbot. « Je pense vraiment que ce qui rend ChatGPT magique, c’est que vous obtenez la meilleure réponse pour vous, sans autre acteur intermédiaire », insiste-t-il. OpenAI assure qu'aucun annonceur ne pourra influencer les réponses du robot. La publicité pourrait être déployée en priorité sur des marchés où les utilisateurs sont moins enclins à souscrire un abonnement payant.

Le commerce intégré, l'alternative privilégiée par OpenAI

Avant de se tourner vers la publicité traditionnelle, OpenAI a une autre piste en tête : le « Commerce dans ChatGPT ». Ce système, déjà en cours d'exploration avec des partenaires marchands, consiste à prélever une commission sur les achats de produits recommandés par l'intelligence artificielle au cours d'une conversation. Cette approche est perçue comme un moyen de « préserver la magie de ChatGPT tout en aidant les marchands à réussir et en construisant un modèle économique durable ». Là encore, la ligne rouge est claire : l'indépendance des recommandations doit être absolue pour ne pas briser la confiance des utilisateurs.

Préserver l'expérience utilisateur avant tout

Quelle que soit la direction prise, le message d'OpenAI est constant : la monétisation ne doit pas se faire au détriment de la qualité du service. L'entreprise avance avec précaution, consciente que la confiance et la pertinence sont les piliers de son produit. Entre la croissance des abonnements, le développement du commerce affilié et l'éventualité d'une publicité soigneusement encadrée, OpenAI explore plusieurs chemins pour assurer sa pérennité financière sans sacrifier l'expérience qui a fait le succès mondial de ChatGPT.