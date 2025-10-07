OpenAI a confirmé que ChatGPT a atteint un nouveau seuil record d'utilisateurs actifs chaque semaine. Annoncée par le PDG Sam Altman, cette progression confirme une adoption massive et rapide de l'IA par les consommateurs, les développeurs et les entreprises, posant à la fois les bases d'un nouvel écosystème technologique et des défis d'infrastructure sans précédent pour le secteur.

L'annonce a été faite par Sam Altman, PDG d'OpenAI, lors de l'événement très attendu de l'entreprise, le Dev Day. Le chiffre est colossal : 800 millions de personnes utilisent désormais activement ChatGPT chaque semaine.

Cette statistique témoigne d'une adoption qui dépasse largement le cercle des technophiles pour s'ancrer dans le quotidien des consommateurs, des entreprises, des développeurs et même des gouvernements.

Ce n'est pas un simple bond, mais l'aboutissement d'une accélération spectaculaire qui a vu la plateforme passer de 500 millions d'utilisateurs en mars à 700 millions en août dernier.

Une trajectoire de croissance exponentielle

Pour saisir l'ampleur du phénomène, il faut se souvenir qu'au début de son histoire, la plateforme comptait à peine 100 millions d'utilisateurs hebdomadaires. En à peine deux ans, ce nombre a été multiplié par huit. Cette croissance fulgurante positionne ChatGPT comme l'une des applications grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire, rivalisant avec les géants des réseaux sociaux.

La démocratisation de l'outil, notamment via ses offres gratuites, a permis à des millions de personnes d'intégrer l'IA dans des tâches variées, allant de la simple rédaction d'e-mails au brainstorming créatif, en passant par l'aide au codage.

Cette dynamique concerne les particuliers mais aussi les entreprises. L'écosystème professionnel s'est emparé de la technologie avec une avidité remarquable. D'après les chiffres communiqués par OpenAI, plus de quatre millions de développeurs construisent aujourd'hui des applications personnalisées en s'appuyant sur les API de l'entreprise, générant un volume de traitement impressionnant de plus de six milliards de "tokens" par minute.

Du gadget au pilier de l'écosystème numérique ?

L'impact de cette adoption massive se traduit déjà en termes financiers. Les revenus annuels d'OpenAI auraient doublé pour atteindre environ 12 milliards de dollars, principalement grâce aux abonnements premium et aux contrats avec les entreprises.

Cette manne financière est essentielle pour alimenter les ambitions de la société, notamment le développement du très attendu (mais un peu décevant au démarrage) GPT-5, qui promet des capacités encore plus avancées. L'objectif est clair : transformer l'IA d'un simple outil ludique en une technologie fondamentale et interactive, capable de générer une nouvelle génération d'applications adaptatives et personnalisées.

L'expansion d'OpenAI ne s'arrête d'ailleurs pas à son chatbot. L'entreprise a récemment lancé une nouvelle version de son outil de génération vidéo, Sora, et s'est associée à Stripe pour créer une plateforme de commerce "agentique". Ces initiatives montrent une volonté de construire un écosystème complet où l'intelligence artificielle est omniprésente.

Les défis d'une ascension vertigineuse

Pourtant, cette montée en puissance n'est pas sans contreparties. La gestion de milliards de requêtes quotidiennes exerce une pression immense sur l'infrastructure d'OpenAI.

Sam Altman a lui-même reconnu que des investissements de plusieurs milliers de milliards de dollars seraient nécessaires pour faire évoluer les capacités de l'IA sans compromettre sa fiabilité. La demande en puces spécialisées et en ressources computationnelles est devenue un enjeu stratégique majeur.

Au-delà des défis techniques, des questions éthiques et sociétales se posent avec de plus en plus d'acuité. Des cas récents, comme celui d'un utilisateur persuadé par le chatbot d'avoir fait une découverte mathématique inédite, rappellent les risques de "délires" induits par l'IA.

De même, l'utilisation de l'outil comme confident par des personnes en situation de vulnérabilité soulève de sérieuses interrogations sur son rôle dans le soutien à la santé mentale.

Alors que ChatGPT se rapproche du seuil symbolique du milliard d'utilisateurs, la discussion ne portera plus seulement sur les chiffres, mais sur l'impact réel et la gouvernance d'une technologie désormais ancrée au cœur de nos sociétés.