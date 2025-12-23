La tendance des rétrospectives annuelles, popularisée par les géants du streaming musical, gagne le monde de l'intelligence artificielle. OpenAI emboîte le pas avec « Your Year with ChatGPT », une nouvelle fonctionnalité conçue pour offrir aux utilisateurs un aperçu ludique et personnalisé de leurs conversations avec le chatbot tout au long de l'année 2025.

Comment fonctionne cette rétrospective personnalisée ?

Cette nouvelle option propose une analyse détaillée de vos habitudes. Elle compile plusieurs statistiques clés, comme le nombre total de messages que vous avez envoyés ou encore le jour de la semaine où vous avez été le plus actif. Le but est de synthétiser de manière visuelle et engageante votre parcours avec l'IA.

Au-delà des chiffres bruts, l'outil met en lumière les thèmes dominants de vos échanges et va même jusqu'à définir votre « style de conversation ». C'est une manière pour OpenAI de rendre l'interaction avec ChatGPT plus personnelle. Le système est entièrement optionnel et ne s'activera pas automatiquement, garantissant le contrôle de l'utilisateur sur ses données.

Quels sont les éléments visuels et ludiques inclus ?

L'un des aspects les plus originaux de ce bilan est la génération d'une image unique en pixel art. Cette œuvre numérique est créée par l'IA en s'inspirant des sujets que vous avez le plus souvent abordés.

En plus de cette image, la rétrospective attribue à chaque utilisateur un « archétype » basé sur son utilisation, comme « Le Producteur » ou « Le Navigateur ». Pour couronner le tout, des récompenses personnalisées telles que « Prodige de l'Instant Pot » ou « Débogueur Créatif », sont décernées pour refléter des centres d'intérêt spécifiques.

Comment accéder à son résumé de l'année sur ChatGPT ?

L'accès à « Your Year with ChatGPT » est simple mais soumis à quelques conditions. La fonctionnalité est en cours de déploiement pour les utilisateurs des comptes gratuits, Plus et Pro dans plusieurs pays anglophones, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.

Il est impératif d'avoir préalablement autorisé le chatbot à consulter votre historique de conversations et vos préférences personnelles dans les paramètres. Si ces conditions sont remplies, l'option devrait apparaître sur la page d'accueil. Une autre méthode consiste simplement à demander au chatbot : « montre-moi mon bilan de l'année ». Notez que les comptes Team, Enterprise et Education ne sont pas éligibles.