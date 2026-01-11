L'Université de Zhejiang en Chine est désormais l'hôte d'un équipement scientifique sans précédent. La CHIEF1900, une centrifugeuse à hypergravité colossale, a été installée pour repousser les limites de la recherche. Avec une capacité de 1 900 g·tonne, elle surpasse non seulement son prédécesseur, la CHIEF1300, mais aussi tous les autres appareils du genre, y compris celui de l'armée américaine.

Son objectif : simuler des conditions extrêmes pour tester la résistance de tout, des barrages aux capsules spatiales.

Comment fonctionne une telle machine ?

L'idée repose sur un principe fondamental de la relativité d'Einstein : une accélération est indiscernable d'une force gravitationnelle. Plutôt que de trouver une planète géante, la CHIEF1900 utilise la force centrifuge. Un bras rotatif de 12 mètres propulse des échantillons pesant jusqu'à 20 tonnes à des vitesses vertigineuses.

Cette rotation génère une accélération équivalente à des centaines de fois la gravité terrestre. Pour situer l'échelle, un lave-linge en mode essorage atteint à peine 2g. Ici, on parle de forces capables de déformer les matériaux les plus résistants. Le complexe est d'ailleurs construit à 15 mètres sous terre pour garantir une stabilité parfaite et éviter toute vibration parasite.

Quelles sont ses applications concrètes ?

L'intérêt principal de cette machine est de pouvoir "compresser le temps et l'espace". Au lieu de construire un barrage de 300 mètres pour tester sa résistance, les ingénieurs peuvent créer un modèle de 3 mètres, le placer dans la machine et le soumettre à 100g de force. Le stress subi est alors identique à celui de la structure réelle.

Cela permet de simuler en quelques heures des événements catastrophiques comme des séismes ou des ruptures de digues. De la même manière, des processus géologiques très lents, comme la contamination des sols par des polluants qui prendrait des décennies, peuvent être observés en quelques jours. C'est un gain de temps et d'argent colossal qui permet à la Chine d'éviter des expérimentations de terrain coûteuses et complexes.

Quelles sont les implications pour la recherche fondamentale ?

Au-delà du génie civil et de l'industrie, la CHIEF1900 ouvre des portes vers la physique fondamentale. La machine permet de créer des environnements où les lois de la physique peuvent être observées dans des conditions extrêmes, inatteignables sur Terre. Par exemple, vérifier avec une précision inégalée l'effet de la gravité sur l'écoulement du temps, où des horloges atomiques ralentiraient sous l'effet de l'hypergravité.

Les scientifiques espèrent y découvrir de nouveaux phénomènes ou même de nouvelles théories. Bien que ce soit un projet national, l'installation est ouverte aux chercheurs et industriels du monde entier, positionnant la Chine comme un leader incontournable dans ce domaine de recherche de pointe.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que l'hypergravité ?

L'hypergravité est un état où la force gravitationnelle perçue est bien supérieure à celle ressentie à la surface de la Terre (1g). Elle est simulée en laboratoire grâce à une forte accélération, le plus souvent obtenue par la force centrifuge dans des appareils comme la CHIEF1900.

Un être humain pourrait-il survivre à l'intérieur ?

Absolument pas. Un être humain peut tolérer quelques "g" pendant de très courtes périodes, comme dans un avion de chasse ou une fusée. La CHIEF1900 pourrait soumettre une personne de masse moyenne à environ 27 000 g, une force instantanément et irrémédiablement fatale.

Que signifie la désignation CHIEF1900 ?

Le nom reflète la capacité de la machine. L'acronyme CHIEF signifie "Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility". Le nombre 1900 correspond à sa capacité maximale, exprimée en g·tonne, une unité qui combine l'accélération gravitationnelle (g) et la masse de l'échantillon en tonnes.