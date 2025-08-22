Le 20 août 2025, pendant une durée de 74 minutes, une grande partie de l'internet mondial a fait disparaître la Chine de manière virtuelle. Pékin, en utilisant son gigantesque outil de censure qu'est le Great Firewall, a brusquement interrompu toutes les connexions sur le port 443, celui qui est normalement employé pour le trafic sécurisé HTTPS. Cet événement inédit a entravé l'accès aux sites étrangers et perturbé un grand nombre de services à l’échelle mondiale, laissant les spécialistes dans le flou concernant sa provenance : essai de résistance ou méga-erreur ?

Quelle est la spécificité de ce blocage ?

Contrairement aux méthodes de censure habituelles qui ciblent des protocoles spécifiques ou des sites précis, ce blocage était à la fois brutal et aveugle. Il a visé inconditionnellement le port TCP 443, sans toucher les autres ports courants comme le 80 (HTTP) ou le 22 (SSH).

Selon le GFW Report, qui surveille l'activité du pare-feu, le dispositif responsable de cette coupure ne correspond à aucune empreinte d'équipement de censure connu, ce qui rend l'événement encore plus étrange.

S'agissait-il d'un test délibéré ou d'une erreur ?

C'est la grande question. L'absence de tout événement politique ou social majeur en Chine à ce moment-là écarte l'hypothèse d'une censure réactive. Deux scénarios restent plausibles.

Soit Pékin testait un nouveau dispositif de blocage, une sorte de "bouton d'urgence" numérique, dans un contexte de tensions technologiques avec les États-Unis. Soit il s'agit d'une monumentale erreur de configuration d'un appareil existant. La courte durée de l'incident a malheureusement empêché les chercheurs de collecter suffisamment de données pour trancher.

Quelles sont les conséquences d'une telle coupure ?

Même si elle est brève, une telle interruption a des effets immédiats et importants. Elle immobilise les sociétés multinationales qui reposent sur des serveurs hors du pays, stoppe les transactions monétaires et entrave les chaînes d'approvisionnement.

Pour les citoyens, c'est une prise de conscience soudaine de leur isolement numérique. Cet incident met en évidence la vulnérabilité de l'internet à l'échelle mondiale et témoigne du contrôle que la Chine peut exercer pour se couper si elle le souhaite, établissant un précédent préoccupant pour le futur de la connectivité globale.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le port 443 ?

C'est le port réseau standard utilisé pour toutes les communications web sécurisées via le protocole HTTPS. Le petit cadenas dans votre navigateur indique que vous utilisez ce type de connexion. Le bloquer revient à couper l'accès à la quasi-totalité des sites web modernes.

Le "Great Firewall" a-t-il déjà connu des pannes ?

Oui, le système a déjà montré des signes de failles ou de bugs par le passé, mais un blocage aussi général et inconditionnel sur un port aussi vital est sans précédent.

D'autres pays ont-ils des systèmes similaires ?

La Chine est pionnière dans la sophistication de sa censure. Cependant, d'autres pays autoritaires coupent parfois entièrement l'accès à internet lors de crises. Le Pakistan, qui aurait implémenté une technologie chinoise, a d'ailleurs connu une panne similaire quelques heures avant l'incident en Chine.