La Chine a déjà commencé à recadrer son marché des véhicules électriques et elle compte le faire également avec les robots humanoïdes, une industrie en ébullition mais qui risque de surchauffer.

La Commission Nationale pour le Développement et la Réforme (NDRC) met en garde contre la prolifération de produits similaires qui menace d'étouffer l'innovation et de créer une bulle spéculative, appelant à privilégier la qualité sur la quantité.

C'est par la voix de Li Chao, porte-parole de la NDRC, que l'avertissement a été lancé ce jeudi. Lors d'une conférence de presse, le principal organe de planification économique du pays a exprimé une inquiétude rare mais significative concernant la trajectoire actuelle d'un secteur pourtant considéré comme stratégique pour l'avenir.

Une mise au point qui intervient alors que les investissements affluent massivement et que les démonstrations de capacités toujours plus étonnantes (danse, combat, imitation des humains...) se multiplient...en attendant de leur trouver un usage concret.

Une croissance explosive mais désordonnée ?

L'écosystème chinois de la robotique humanoïde est en pleine expansion. Plus de 150 entreprises se bousculent déjà sur ce marché, et leur nombre ne cesse d'augmenter.

Si cet engouement témoigne d'un dynamisme certain, il porte aussi les germes d'un risque bien connu des industries de pointe : la formation d'une bulle spéculative. Li Chao a lui-même souligné que l'équilibre entre croissance rapide et excès spéculatif est un défi récurrent pour les industries d'avant-garde.

Le gouvernement craint une inondation du marché par des modèles quasi identiques, une course à l'échalote qui privilégie la vitesse de commercialisation. Le risque est de sacrifier l'innovation fondamentale sur l'autel de la précipitation, un scénario que Pékin veut à tout prix éviter pour asseoir son leadership technologique.

L'intérêt des investisseurs, illustré par la hausse de 26 % de l'indice Solactive China Humanoid Robotics cette année, ne fait qu'accentuer la pression.

Le piège des produits répétitifs

Le cœur du problème, soulevé par la NDRC, est le risque de voir les ressources allouées à la recherche et au développement s'amenuiser. Lorsque des dizaines d'entreprises fabriquent des machines aux capacités très similaires, la compétition se déplace du terrain technologique vers le marketing et la production de masse à bas coût.

Cet effet d'éviction pourrait pénaliser les laboratoires travaillant sur des percées fondamentales, essentielles pour assurer un leadership durable.

Pékin veut éviter un scénario où des variations superficielles de technologies existantes monopolisent l'investissement et l'attention, alors même que des entreprises comme UBTech annoncent des carnets de commandes se chiffrant en milliards de yuans.

Pour l'heure, l'adoption à grande échelle de ces robots dans les usines ou les foyers reste encore à matérialiser, rendant le marché particulièrement sensible à la spéculation.

Vers une nouvelle stratégie de pilotage

Loin de vouloir freiner le secteur, le gouvernement chinois entend le réorienter. Li Chao a ainsi indiqué que les autorités allaient accélérer la mise en place de mécanismes de régulation du marché pour garantir une concurrence plus saine, notamment via des cadres pour l'entrée et la sortie du marché.

L'accent sera mis sur le soutien à la recherche sur les technologies de base et sur la construction d'infrastructures de test et de formation.

Pékin souhaite également encourager la consolidation et le partage des ressources technologiques à l'échelle nationale, afin d'accélérer l'application concrète des robots humanoïdes.

Il s'agit donc désormais de passer d'une multitude de prototypes à des applications généralisées dans des secteurs comme la santé, la logistique ou la production manufacturière.

La Chine joue ici une partie cruciale, celle de sa capacité à piloter une industrie naissante pour en faire un véritable leader mondial, et non un simple géant aux pieds d'argile.