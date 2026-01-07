C'est une nouveauté qui ne fera pas les gros titres, mais qui change tout pour l'ergonomie. Google a commencé à intégrer une barre de favoris persistante dans son navigateur Chrome pour Android.

Un ajout simple, mais diablement efficace, directement emprunté à la version de bureau que des millions d'utilisateurs connaissent bien. Le déploiement est cependant progressif et, surtout, très sélectif : seuls les appareils à grand écran, comme les tablettes, semblent y avoir droit pour le moment.

Comment fonctionne cette nouvelle barre de favoris ?

Cette nouvelle option apporte un confort d'utilisation qui manquait cruellement à la version mobile. Concrètement, elle permet d'afficher une rangée de vos sites web préférés juste en dessous de la barre d'adresse, un emplacement offrant un accès direct et permanent. Fini le temps où il fallait ouvrir le menu aux trois points, puis chercher la section "Favoris" pour retrouver ses pages usuelles.

Pour l'activer, si votre appareil est éligible, la manipulation est simple. Il suffit de se rendre dans les Paramètres du navigateur, puis dans la section Apparence. Un nouvel interrupteur "Afficher la barre de favoris" fait son apparition. Une fois activée, elle se comporte exactement comme son homologue sur ordinateur, y compris avec un bouton "Tous les favoris" pour accéder à la liste complète.

Pourquoi cette fonctionnalité est-elle limitée aux tablettes ?

La principale raison de cette exclusivité est évidente : l'espace d'écran. Sur un smartphone, où chaque millimètre vertical compte, l'ajout d'une barre fixe supplémentaire risquerait d'encombrer l'affichage et de nuire à l'expérience de lecture. Google semble donc privilégier les écrans larges qui peuvent se permettre ce luxe sans sacrifier la lisibilité.

Il faut aussi noter que Google n'a fait aucune annonce officielle concernant cette nouveauté. Ce déploiement silencieux suggère une phase de test à grande échelle ou un lancement progressif pour récolter les retours utilisateurs avant une éventuelle généralisation. Le géant de la recherche pourrait ainsi s'assurer de la pertinence de la fonctionnalité sur Chrome avant de décider de l'adapter, ou non, aux formats plus petits.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la navigation sur Android ?

Cette initiative s'inscrit dans une tendance de fond chez Google : la convergence des expériences entre les différents appareils. En rapprochant l'interface de Chrome sur tablette de celle du bureau, l'entreprise cherche à créer un écosystème unifié et cohérent. Un utilisateur passant de son PC à sa tablette retrouve ainsi ses marques instantanément, ce qui réduit la charge cognitive et améliore la productivité.

Cela renforce également la stratégie "grand écran" de Google, initiée avec des versions d'Android comme Android 12L, visant à optimiser les applications pour les tablettes et les appareils pliables. En rendant la navigation plus efficace sur ces formats, Google les positionne davantage comme des alternatives crédibles aux ordinateurs portables pour de nombreuses tâches du quotidien.

Foire Aux Questions (FAQ)

La barre de favoris est-elle disponible sur mon téléphone Android ?

Non, pour le moment, cette fonctionnalité semble être exclusivement déployée sur les appareils à grand écran comme les tablettes Android. Les smartphones ne sont pas concernés par cette mise à jour, principalement en raison du manque d'espace d'affichage vertical.

Comment activer la barre de favoris sur ma tablette ?

Si la fonctionnalité est disponible sur votre appareil, vous pouvez l'activer en vous rendant dans les Paramètres de Chrome, puis en sélectionnant le menu Apparence. Vous devriez y trouver un interrupteur intitulé "Afficher la barre de favoris".

Cette fonctionnalité arrivera-t-elle un jour sur les smartphones ?

Google n'a fait aucune communication officielle à ce sujet. Il est donc impossible de l'affirmer avec certitude. Bien que cela soit techniquement possible, le principal obstacle reste l'optimisation de l'espace sur les écrans plus petits, ce qui pourrait dissuader Google de l'implémenter.