L'année 2025 livre son verdict. Le classement annuel des applications gratuites les plus populaires sur iPhone en France vient de tomber, et il dresse un portrait fidèle des usages numériques des Français.

Entre la consécration de l'intelligence artificielle comme outil du quotidien et la résilience des géants de la tech, le palmarès raconte une histoire de domination et de nouvelles habitudes bien ancrées dans le quotidien.

Quel est le trio de tête de l'App Store français ?

La première place revient sans conteste à ChatGPT. L'outil d'OpenAI, qui n'était que troisième l'an dernier, s'empare du trône et relègue loin derrière son principal concurrent, Gemini, seulement 17e. Un sacre qui prouve une chose : l'IA générative n'est plus un gadget pour initiés, mais bien un réflexe pour le grand public.

Juste derrière, on retrouve Temu, la plateforme d'e-commerce chinoise qui conserve solidement sa deuxième place acquise en 2024. Sa présence continue témoigne de l'impact durable de sa stratégie marketing agressive et de ses prix bas. Le podium est complété par un indéboulonnable qui gagne trois places cette année, à savoir Google Chrome, s'affirmant comme la porte d'entrée incontournable sur le web mobile.

Quelles sont les surprises et les dynamiques notables du classement ?

La plus grande dynamique vient peut-être de la chute de certains et de la montée en puissance d'autres. L'application Threads, par exemple, illustre bien ce phénomène. Après un démarrage en trombe, le réseau social de Meta recule pour se stabiliser à la cinquième place. Une performance qui reste honorable mais qui témoigne de la difficulté à fidéliser les utilisateurs après l'effet de curiosité initial.

Une autre percée, bien plus significative, est celle de France Identité. L'application gouvernementale se hisse à la huitième position du classement. C'est le signe clair d'une adoption croissante des services publics dématérialisés par les citoyens, qui semblent de plus en plus prêts à confier leurs documents officiels à leur smartphone pour un usage quotidien.

Comment Google assoit-il sa domination sur l'écosystème Apple ?

Au-delà du trio de tête, c'est l'omniprésence de Google qui frappe les esprits. Le géant de Mountain View réussit le tour de force de placer quatre de ses applications dans le top 10 : Chrome, l'application de recherche Google, Google Maps et Instagram, qui ferme la marche. Cette saturation de l'espace est impressionnante et démontre une stratégie implacable.

Cette approche dite "d'encerclement" est redoutablement efficace. Plutôt que de miser sur une unique super-application, Google morcelle ses services pour les rendre indispensables au quotidien. De fait, l'iPhone, fleuron de l'écosystème Apple, devient paradoxalement une vitrine pour les outils de son principal concurrent, que les utilisateurs adoptent massivement pour leurs besoins les plus élémentaires.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est l'application payante la plus téléchargée en 2025 ?

C'est AnkiMobile Flashcards, une application éducative conçue pour faciliter l'apprentissage et la mémorisation par cartes, qui domine le classement payant cette année en France. Elle est commercialisée à 29,99 €.

Et du côté des jeux sur l'App Store ?

Pour les jeux gratuits, Le JCC Pokémon Pocket s'impose en tête, capitalisant sur son lancement réussi en fin d'année 2024. Du côté des payants, l'indétrônable Minecraft conserve sa première place, prouvant sa longévité exceptionnelle.

Y a-t-il des applications qui ont disparu du top 20 ?

Oui, l'exemple le plus marquant est celui de SHEIN. L'application d'e-commerce, qui était encore neuvième en 2024, ne figure plus du tout dans le top 20 cette année, illustrant la volatilité du secteur et la concurrence féroce de plateformes comme Temu.