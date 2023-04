Après avoir été de loin en tête du classement des plus grandes fortunes personnelles, Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, a connu fort recul en 2022 avant de se reprendre en début d'année.

Il ne résiste cependant pas actuellement à la remontée d'un autre milliardaire qui lui avait déjà volé la vedette en fin d'année dernière et se positionne au deuxième rang mondial avec 176 milliards de dollars dans le classement de Bloomberg, au gré des fluctuations du cours de Tesla.

Celui qui prend la tête du classement, c'est le français Bernard Arnault, patron du groupe de luxe LVMH, qui profite de la forte remontée du secteur et du nouvel appétit de la Chine pour ses produits pour atteindre une fortune personnelle record de plus de 200 milliards de dollars.

LVMH incontournable dans le luxe

Avant lui, seuls Elon Musk et Jeff Bezos (ex-patron d'Amazon) ont atteint un tel niveau dans leur histoire, même si ce dernier est redescendu à 128 milliards de dollars désormais.

Credit : Bloomberg Billionaires Index

La montée de la valorisation du groupe LVMH (plus de 420 milliards d'euros, plus forte valeur européenne) permet à la famille Arnault de voir sa fortune personnelle grimper dans le même mouvement.

Les perspectives des analystes étant très bonnes, LVMH pourrait continuer de prendre de la valeur ces prochains trimestres, maintenant Bernard Arnault à la tête du classement des milliardaires.

La France aussi à l'honneur côté femmes

Dans le même temps, la première femme milliardaire...est également Française ! Il s'agit sans surprise de Françoise Bettencourt Meyers, détentrice du groupe L'Oreal et dotée d'une fortune personnelle de 91,3 milliards de dollars dans le classement Bloomberg.

Cela la place en 10ème position des plus grands milliardaires de la planète, juste derrière Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google, et devant Mark Zuckerberg (79 milliards de dollars), fondateur de Facebook, devenue depuis Meta.