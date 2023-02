Le milliardaire Elon Musk a connu une fin d'année 2022 agitée. Son rachat du réseau social Twitter a conduit à une reprise en main de la société qui a occupé une bonne partie de son temps.

Cela a fait craindre une perte de focus pour ses autres entreprises, et notamment Tesla qui doit affronter la montée de la concurrence internationale dans le domaine des véhicules électriques.

Le cours de Tesla a beaucoup baissé l'an dernier. Or, la fortune personnelle d'Elon Musk y est fortement adossée. Conclusion : l'homme le plus riche du monde a perdu 200 milliards de dollars de valorisation et a été dépassé en fin d'année par Bernard Arnault, profitant de la poussée de LVMH sur une reprise très dynamique du secteur du luxe.

Le retour de Tesla

Depuis, Tesla a affiché de bons résultats en parvenant à livrer plus de 1,3 million de véhicules électriques et en déroulant ses projets comme la commercialisation des poids lourds électriques Tesla Semi.

Elon Musk doit présenter les nouveaux axes stratégiques du constructeur durant l'Investor Day du 1er mars et un Master Plan Part 3 y est déjà évoqué qui pourrait donner lieu à de nombreuses annonces et un cap à suivre pour les prochaines années, générant des attentes.

Présenté comme proche de la faillite, le réseau Twitter irait mieux même si les revenus publicitaires ne sont pas encore pleinement revenus à leur normale et que les abonnements Twitter Blue ne sont pas encore satisfaisants.

Elon Musk de nouveau au sommet

Ces bons éléments et le contexte économique légèrement plus positifs ont fait remonter en flèche le cours en Bourse de Tesla depuis le début d'année, ce qui permet à Elon Musk de redevenir l'homme le plus riche au monde.

Selon le classement Bloomberg, sa fortune personnelle est remontée à 187 milliards de dollars quand celle de Bernard Arnault (et sa famille) est estimée à 185 milliards de dollars alors que l'activité de LVMH tend à se normaliser.

Ce pourrait être seulement une situation transitoire alors que le marché chinois est en reprise et pourrait redonner des ailes au groupe de luxe...et faire repasser l'homme d'affaires français en tête des milliardaires dans quelques mois.