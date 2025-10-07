Une nouvelle étape vient d'être atteinte dans la compétition des assistants virtuels au sein des entreprises. Anthropic, un des rivaux majeurs d'OpenAI, a déclaré l'insertion de son IA nommée Claude directement dans la plateforme de messagerie Slack. Il n'est plus nécessaire de naviguer entre différentes fenêtres pour interagir avec un chatbot.

À présent, Claude peut être sollicité comme n'importe quel collaborateur, offrant une simplification des tâches journalières et se positionnant comme un élément intégral de l'équipe.

Comment cette intégration modifie-t-elle la situation courante de manière quotidienne ?

L'introduction de Claude sur Slack, disponible par le biais du Slack Marketplace pour les abonnements payants, a pour but de faire passer l'IA d'un simple instrument de questions-réponses à un réel « collaborateur ». Désormais, les utilisateurs ont la possibilité d'invoquer @Claude dans une conversation pour lui confier des missions adaptées au contexte : synthétiser une discussion prolongée, composer une réplique ou dégager les éléments essentiels d'un document partagé.





L'IA peut être employée en privé ou directement dans un canal de groupe, se prêtant ainsi à divers modes de travail. Cette intégration native représente une avancée vers ce que les spécialistes désignent comme les « entreprises agentiques », où l'homme et l'IA collaborent de manière étroite.

L'IA est-elle maintenant capable d'explorer toutes vos discussions ?

C'est la question déterminante en termes de protection de la vie privée. Anthropic et Slack tentent de rassurer : Claude n'a accès qu'aux informations dont dispose déjà l'utilisateur qui le convoque. Ainsi, l'IA a la possibilité de parcourir les canaux publics ou les conversations privées où elle est intégrée, mais elle ne peut pas explorer l'ensemble du milieu de travail.





Une fonctionnalité innovante, le « connecteur Slack », élève encore la barre. Accessible aux clients Claude Team et Enterprise, cette fonctionnalité donne à l'IA la possibilité de se référer à l'historique des discussions pour contextualiser plus efficacement ses réponses. Par exemple, un utilisateur pourrait solliciter Claude en début de semaine pour lui fournir un récapitulatif de ses messages essentiels et pour élaborer des ébauches d'e-mails afin de planifier ses réunions. Cette aptitude à s'inspirer du passé pour agir dans le présent est la signature distinctive des IA « agentiques » de dernière génération.

Est-ce que cette fusion représente un nouveau tournant dans la bataille de l'intelligence artificielle ?

Sans aucun doute. L'inclusion de Claude dans un outil aussi essentiel que Slack reflète une tendance générale : les concepteurs d'IA aspirent à s'établir au centre des applications que nous utilisons quotidiennement. C'est une tactique extrêmement efficace pour populariser l'utilisation de leurs modèles. Anthropic facilite grandement l'accès à l'IA en le rendant aussi simple qu'une mention, réduisant ainsi de manière significative la barrière d'entrée.





Cette attaque ne se produit pas de manière isolée. Récemment, Anthropic a étendu ses intégrations avec des services tels que Canva ou Asana. Quant à elle, la start-up Perplexity a mis sur le marché un assistant pouvant se connecter directement à Gmail. La compétition ne porte plus uniquement sur la performance des modèles, mais aussi sur leur aptitude à s'incorporer de façon discrète et efficace dans nos pratiques professionnelles.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce que cette intégration est sans frais ?

Non, l'accès à Claude est limité aux équipes qui possèdent un abonnement premium de Slack. En outre, les outils les plus sophistiqués, tels que le connecteur pour l'analyse des historiques de conversation, sont réservés aux membres des forfaits Claude Team et Enterprise.

Comment puis-je intégrer Claude à mon espace Slack ?

Si votre société utilise un plan payant de Slack, votre administrateur a la possibilité d'installer l'application Claude via le Slack Marketplace. Après l'installation, vous aurez la possibilité de taguer @Claude dans tous les canaux ou de lui transmettre un message direct pour engager une interaction avec l'IA.

Est-ce que les informations de mes conversations sont transmises aux États-Unis ?

En effet, à l'instar de la majorité des services en cloud américains, les données sont gérées par Anthropic, une société qui a son siège aux États-Unis. Toutefois, l'intégration suit les autorisations et les procédures de sécurité de Slack. Claude a uniquement la possibilité d'accéder aux données pour lesquelles vous lui donnez explicitement la permission.