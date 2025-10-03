Clavier gaming filaire Cherry G80-3000N RGB TKL
Équipé des interrupteurs de précision CHERRY MX Gold Crosspoint, il assure une durée de vie minimale de 50 millions de frappes par touche. Il offre une précision et un confort exceptionnels, avec anti-ghosting et Full N-Key-Rollover pour un contrôle total.
Le rétroéclairage RGB propose plus de 16 millions de couleurs et une infinité d’effets : ambiance monochrome, animations multicolores ou éclairage personnalisé touche par touche.
Les touches gravées au laser résistent parfaitement à l’usure, tandis que les interrupteurs MX garantissent fiabilité, précision et durabilité.
Vous pouvez retrouver le clavier Cherry G80-3000N RGB TKL à 29,99 € au lieu de 99,99 €, soit une remise de 70 % chez Darty en ce moment.
Sont à retrouver aussi en réduction :
- Clavier gaming sans fil Cherry MX 2.0S RGB - Noir à 39,99 € soit -64% (avec Full-N-Key-Rollover, anti-ghosting...)
- Redmi Note 14 Pro 4G - 256 Go - Noir, bleu ou violet à 160,59 € (6,67" AMOLED 120Hz, verre Gorilla Victus 2, caméra 200MP avec IA et OIS, Helio G100-Ultra octa-core jusqu'à 2,2 GHz, 5500 mAh, charge turbo 45W, WiFi 6, Bluetooth 5.4, IP64)
- PC portable Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD219W Copilot+ - Beige à 699 € avec le code PC100 (14" OLED WUXGA 1920 x 1200, Snapdragon X1-26-100, puce graphique Adreno, RAM 16 Go LPDDR5X, SSD 512 Go, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Windows 11 Home)
- LEGO Speed Champions 77237 Dodge Challenger SRT Hellcat à 18,99 € + -25% avec la carte Carrefour
- LEGO Technic 42212 Ferrari FXX K à 39,90 € + -25% avec la carte Carrefour
(prix officiel 59,99 €)
- LEGO Art 31212 La Voie lactée à 126,99 € avec le code 15DES129 (prix officiel 199,99 €)
- Variateur de lumière Philips Hue Smart Dimmer V2 à 14,69 € (-33%)
- PC portable gaming Lenovo Legion 5 15IRX10 à 1 284,99 € avec le code 15DES129 + accessoire au choix 100% remboursé (15,3" WUXGA IPS 165Hz, G-SYNC, 100% sRGB, Core i7-13650HX 14 cœurs, RTX 5070 115W, RAM 32 Go DDR5, SSD 512 Go, WiFi 6, sans Windows)
- Black Myth: Wukong - PS5 à 44,99 € soit -36% (Amazon Espagne)
- Metroid Prime 4 : Beyond - Nintendo Switch 2 Edition en précommande à 51,99 €
- Écran PC MSI Pro MP275 à 79,99 € soit -30% (27" FHD, dalle IPS, 100Hz, sRGB 93 %, 1000:1)
- Écran PC gaming incurvé Samsung Odyssey G55C à 139,99 € soit -26% (27" QHD 2560 x 1440, dalle VA, courbure 1000R, 165Hz, 1 ms, FreeSync, HDR10)
- Écran PC incurvé MSI Pro MP341CQ à 184,99 € avec le code 15DES129 (34" UWQHD 3440x1440, courbure 1500R, 100Hz, sRGB 116%, HDR Ready, FreeSync)
Et enfin, allez voir aussi notre top 3 des promos d'aujourd'hui (projecteur ETOE E3 Pro, aspirateur balai laveur Roborock Flexi Pro et Echo Show 5), notre sélection des meilleures promos pour les Fnac Days ainsi que nos bons plans spécial graveurs laser Creality !