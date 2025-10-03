Clavier gaming filaire Cherry G80-3000N RGB TKL

Équipé des interrupteurs de précision CHERRY MX Gold Crosspoint, il assure une durée de vie minimale de 50 millions de frappes par touche. Il offre une précision et un confort exceptionnels, avec anti-ghosting et Full N-Key-Rollover pour un contrôle total.

Le rétroéclairage RGB propose plus de 16 millions de couleurs et une infinité d’effets : ambiance monochrome, animations multicolores ou éclairage personnalisé touche par touche.

Les touches gravées au laser résistent parfaitement à l’usure, tandis que les interrupteurs MX garantissent fiabilité, précision et durabilité.

Vous pouvez retrouver le clavier Cherry G80-3000N RGB TKL à 29,99 € au lieu de 99,99 €, soit une remise de 70 % chez Darty en ce moment.









