Voici en premier le Corsair K55 CORE RGB.

Avec un rollover à 12 touches et un taux d’interrogation de 1 000 Hz, il assure une réactivité maximale, vous permettant d’exécuter vos actions les plus complexes avec une précision absolue, sans latence ni perte de frappe.

Accédez facilement au volume, à la lecture et à des commandes essentielles grâce à quatre boutons dédiés, ainsi qu’aux touches Win Lock et luminosité.

Personnalisez entièrement dix zones du clavier pour illuminer votre espace grâce au rétroéclairage RVB.

Conçu pour résister aux petits accidents, le clavier résiste également aux éclaboussures jusqu'à 300 ml.

Retrouvez le Corsair K55 CORE RGB à 39,99 € au lieu de 49,99 € (prix officiel) en ce moment chez Boulanger.



Et voici quelques autres modèles Corsair également en réduction :

