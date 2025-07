L'idée que Google suive le moindre de nos déplacements via Maps est une source de préoccupation pour un nombre croissant d'utilisateurs. Ajoutez à cela une consommation de batterie souvent jugée excessive, et le besoin d'une solution différente se fait sentir. C'est dans ce contexte qu'émerge CoMaps, une application de cartographie fraîchement arrivée sur Android et iOS début juillet. Conçue comme un substitut direct à Google Maps, elle place le respect de l'utilisateur et l'efficacité au cœur de son fonctionnement.

Qu'est-ce que CoMaps, l'application libre et privée ?

CoMaps est une application de navigation et de cartographie entièrement gratuite, sans publicité, open-source et développée par une communauté de contributeurs. Elle se distingue par son principe fondateur : elle n'identifie pas ses utilisateurs, n'effectue aucun suivi et ne collecte aucune information personnelle. Cette philosophie est héritée de sa lignée, puisque CoMaps est un "fork" (un projet dérivé) d'Organic Maps, lui-même basé sur le code open-source de Maps.me. L'ensemble du système s'appuie sur les données cartographiques collaboratives d'OpenStreetMap, une sorte de Wikipédia de la carte, enrichi par des milliers de personnes à travers le monde.

Une navigation repensée pour l'autonomie et la discrétion

La différence majeure avec Google Maps réside dans son approche de la connectivité. Pour utiliser CoMaps, il est nécessaire de télécharger en amont les cartes des régions ou des pays qui vous intéressent. Cette étape, qui se fait très simplement depuis les paramètres, offre un avantage de taille : toute la recherche et la planification d'itinéraires peuvent se faire entièrement hors-ligne. C'est une solution parfaite pour voyager à l'étranger sans consommer de données mobiles ou pour s'aventurer dans des zones sans réseau. Au-delà de cet aspect, CoMaps propose une panoplie de fonctionnalités complètes :

Une consommation de batterie bien moindre que les applications traditionnelles.

Un guidage vocal pour la conduite, le vélo ou la randonnée.

Un accès hors connexion à des articles Wikipédia et à des plans de métro.

La possibilité de marquer, enregistrer, importer et exporter des lieux (formats KML, KMZ, GPX).

Comment fonctionne la prise en main de CoMaps ?

Une fois les cartes désirées stockées sur votre appareil, l'utilisation de CoMaps se révèle très intuitive et similaire à celle de Google Maps. Vous pouvez rechercher des lieux, planifier des trajets et lancer la navigation guidée avec une grande facilité. L'application propose même un mode "extérieur" spécialement conçu pour la randonnée et le cyclisme, qui affiche des informations utiles comme les sentiers, les points d'intérêt, les campings ou les points d'eau. Un simple tour dans les réglages permet de choisir son unité de mesure (kilomètres ou miles), rendant l'expérience immédiatement familière.

Une histoire communautaire issue de l'open source

L'existence de CoMaps est le fruit d'une longue histoire dans le monde du logiciel libre. Tout a commencé en 2011 avec MapsWithMe, une des premières tentatives de cartographie open-source. Devenu Maps.me, son code a été libéré en 2015. Sur cette base est né le projet Organic Maps en 2021. Finalement, en 2025, face à des « questions de gouvernance » et des blocages internes, d'anciens contributeurs ont décidé de lancer CoMaps. Ce nouveau projet à but non lucratif garantit que le développement reste piloté par la communauté, pour la communauté, avec la transparence comme maître-mot.