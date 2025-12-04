Détectée en juillet 2025, la comète 3I/Atlas n'en finit plus de surprendre la communauté scientifique. Ce visiteur venu d'un autre système stellaire, potentiellement bien plus ancien que le nôtre, vient de livrer un nouveau secret spectaculaire.

Une équipe de chercheurs espagnols a observé une série de volcans de glace en éruption à sa surface, un comportement rarement documenté sur un objet extrasolaire.

Pourquoi ce phénomène est-il si surprenant ?

L'événement clé s'est produit fin octobre, lors du périhélie de la comète, son point de passage le plus proche du Soleil. Sous l'effet de la chaleur intense, l'astre s'est littéralement activé. Les astronomes de l'observatoire de Montsec en Catalogne ont alors capté des jets de gaz et de particules, dessinant un phénomène de cryovolcanisme. Contrairement aux volcans terrestres qui crachent de la lave, ces éruptions projettent de la glace, souvent composée d'eau, d'ammoniac ou de méthane.

PRE-PERIHELION STUDY OF COMET 3IATLAS with our findings about its spectroscopic similitude with CR carbonaceous chondrites. Manuscript submitted for publication in which we propose it is a TNO-like body experiencing cryovolcanism



Ce qui étonne les chercheurs, c'est de trouver une telle activité sur un objet venu d'ailleurs. Le cryovolcanisme est un phénomène connu dans notre Système solaire, notamment sur des lunes comme Triton ou Encelade, ou sur des objets transneptuniens riches en glace. Le fait que 3I/Atlas, un vagabond interstellaire, présente une composition aussi semblable à nos corps célestes locaux est une véritable surprise.

De quoi est composée cette comète venue d'ailleurs ?

L'analyse des observations suggère un mécanisme précis. Le cœur de la comète serait composé de dioxyde de carbone solide, aussi appelé "glace sèche". En s'approchant du Soleil, ce CO₂ s'est sublimé, passant directement de l'état solide à gazeux. Cette transformation a créé une pression interne suffisante pour expulser de la vapeur d'eau, des grains métalliques et d'autres poussières cosmiques.

COMET 3IATLAS MONITORED TONIGHT from MontsenyObservatory. The antitail keeps being the most relevant feature, but nuclear activity exhibits many active, bended jets

Just a transitional #comet, our research paper

➡️https://t.co/MAVDRxLWma

Just a transitional comet

Pour aller plus loin, les scientifiques ont comparé les données de 3I/Atlas avec des chondrites carbonées, des météorites primitives retrouvées en Antarctique et considérées comme des vestiges de notre propre système solaire. La conclusion est troublante : la composition est extrêmement similaire. Or, ce sont précisément ces météorites qui auraient pu jouer un rôle crucial dans l'apparition de la vie sur Terre en y apportant des éléments volatils essentiels.

Quelles sont les implications d'une telle découverte ?

Malgré cette ressemblance chimique, les auteurs de l'étude sont formels : la trajectoire et la vitesse de 3I/Atlas ne laissent aucun doute sur son origine extrasolaire. Elle ne vient pas de la ceinture de Kuiper, mais bien d'un autre système stellaire, encore inconnu. Cet objet pourrait même être des milliards d'années plus vieux que le nôtre, portant en lui une histoire cosmique lointaine.

Cette découverte ouvre donc des pistes fascinantes sur une possible chimie universelle, partagée entre différents systèmes planétaires. Les matériaux à l'origine de notre environnement ne seraient peut-être pas uniques. Alors que 3I/Atlas poursuit son long voyage pour quitter notre système, chaque nouvelle donnée confirme à quel point ces rares visiteurs peuvent bouleverser notre compréhension de la formation des mondes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un cryovolcan ?

Un cryovolcan, ou volcan de glace, est une formation géologique qui entre en éruption en projetant des matières volatiles comme de l'eau, de l'ammoniac ou du méthane sous forme de glace ou de vapeur, au lieu de la roche en fusion (lave) des volcans classiques. Ce phénomène se produit sur des corps célestes à très basse température.

D'où vient la comète 3I/Atlas ?

La comète 3I/Atlas est un objet interstellaire, ce qui signifie qu'elle ne provient pas de notre système solaire. Sa trajectoire et sa vitesse très élevée indiquent qu'elle a voyagé depuis un autre système stellaire avant de traverser le nôtre. Son origine exacte reste cependant inconnue.

Pourquoi cette comète est-elle si importante ?

Elle est seulement le troisième objet interstellaire jamais observé dans notre système. Son étude offre une occasion unique d'analyser les matériaux et la chimie d'un autre système planétaire. La découverte de cryovolcans et sa composition similaire à certains objets de notre système suggèrent que les "briques" de la vie pourraient être communes dans l'univers.