Le 19 décembre 2025, un objet céleste rare effectuera son passage au plus près de la Terre. Il s'agit de la comète 3I/ATLAS, le troisième objet interstellaire connu à traverser notre système solaire.

Bien qu'elle ne représente aucun danger, passant à environ 269 millions de kilomètres de notre planète, sa visite est un événement majeur pour la communauté scientifique, impatiente d'étudier ce messager d'un autre monde.

Un visiteur venu d'ailleurs, mais bien une comète ?

Découverte le 1er juillet 2025 par le télescope du programme ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) au Chili, la Comète 3I/ATLAS a rapidement capté l'attention.

Son origine, située bien au-delà de notre système solaire, en fait un objet d'étude exceptionnel. C'est l'astronome Larry Denneau de l'observatoire de Hawaï qui, en examinant les données, a identifié ce point lumineux en mouvement, qui s'est avéré venir d'un système stellaire lointain.

Cette trajectoire inhabituelle a inévitablement alimenté les théories les plus folles, certains y voyant un possible vaisseau extraterrestre. Face à ces spéculations, la NASA a officiellement tranché lors d'une conférence de presse fin novembre.

L'administrateur associé Amit Kshatriya a confirmé que « tous les éléments indiquent qu'il s'agit d'une comète. Mais celle-ci vient de l'extérieur du système solaire, ce qui la rend fascinante, excitante et scientifiquement très importante ».

Comment observer ce spectacle cosmique unique ?

Pour les passionnés, le défi est de taille : ce visiteur interstellaire est complètement invisible à l'œil nu. Son observation directe nécessitera un ciel bien noir et des télescopes d'au moins 20 centimètres de diamètre. À travers l'oculaire, elle apparaîtra comme une petite tache floue et diffuse, se déplaçant lentement parmi les étoiles de la constellation du Lion.

Heureusement, il existe des alternatives pour ne rien manquer du spectacle. Il est possible de suivre sa trajectoire en temps réel grâce à l'outil Eyes on the Solar System de la NASA, qui permet de visualiser sa position et sa distance par rapport à la Terre.

Au-delà du passage : quelles leçons et quel avenir pour 3I/ATLAS ?

Le passage de 3I/ATLAS constitue une opportunité scientifique rare. Les télescopes, au sol comme dans l'espace, sont braqués sur elle pour analyser sa coma lumineuse, ce halo de gaz et de poussière qui s'échappe de son noyau sous l'effet de la chaleur solaire.

Ces données offrent des indices précieux sur la formation des planètes et des comètes autour d'autres étoiles que la nôtre.

Après son rendez-vous avec la Terre, la comète poursuivra son long voyage de retour vers l'espace profond. Elle croisera l'orbite de Jupiter en mars 2026, puis celles de Saturne, Uranus et Neptune dans les années suivantes.

D'ici le milieu des années 2030, elle quittera définitivement notre système solaire pour ne jamais revenir, laissant derrière elle une moisson de données qui occupera les scientifiques pendant des années, en attendant la détection d'un nouveau visiteur.