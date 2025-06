Voici tout d'abord la montre connectée Garmin Forerunner 255 GPS.

Légère et dotée d’une autonomie allant jusqu’à 14 jours, elle intègre un GPS double fréquence pour un suivi de parcours ultra-précis, même en environnement difficile.



Ses capteurs physiologiques (fréquence cardiaque, SpO2, VFC…) permettent de surveiller la forme en continu et d’optimiser les entraînements et la récupération.

Elle analyse aussi le sommeil, génère des rapports matinaux personnalisés, propose des séances adaptées via Garmin Coach, et prend en charge des profils avancés pour le triathlon ou la course. Elle fournit des données poussées comme la cadence, le temps de contact au sol ou la longueur de foulée, et ajuste l’allure selon le relief avec PacePro.

Côté sécurité, elle détecte les incidents et peut alerter vos proches en cas de problème. Elle permet aussi le suivi en direct via LiveTrack. Elle affiche également les notifications du smartphone et gère les paiements sans contact avec Garmin Pay.

Retrouvez la Garmin Forerunner 255 version GPS en gris à 190,99 € grâce au code TREFLE13 jusqu'à ce soir minuit seulement sur Cdiscount.



