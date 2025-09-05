On commence avec le casque Bluetooth UGREEN HiTune Max6.

Il intègre une technologie de réduction active du bruit adaptative capable d’atténuer jusqu’à -48 dB. Grâce à sa puce haute performance, il analyse l’environnement sonore 375 000 fois par seconde et ajuste automatiquement le niveau de réduction, garantissant une écoute claire et immersive où que vous soyez.

Certifié Hi-Res et compatible LDAC, le casque offre une restitution audio haute résolution jusqu’à 96 kHz/24 bits. Son système à quatre haut-parleurs, composé d’un woofer coaxial de 40 mm et d’un tweeter de 12 mm, délivre des basses puissantes et des aigus précis. L’audio spatial intégré renforce l’immersion avec un son à 360°.

L’algorithme de réduction adaptative du bruit du vent détecte automatiquement son intensité et bascule entre les microphones avant et arrière, limitant les interférences et préservant la clarté des voix.

La connexion multipoint permet d’appairer deux appareils simultanément et de basculer instantanément de l’un à l’autre. La fonction de partage audio autorise également l’écoute conjointe avec un autre casque UGREEN HiTune Max6. Via l’application dédiée, vous pouvez personnaliser 8 profils d’égalisation, activer le mode jeu et ajuster d’autres paramètres.

Enfin, son impressionnante autonomie atteint jusqu’à 120 heures en mode standard (80 heures avec ANC activé). Sa batterie de 820 mAh bénéficie d’une charge rapide offrant 5 heures d’écoute en seulement 5 minutes, parfait pour un usage quotidien comme pour les longs trajets.

Retrouvez le casque UGREEN HiTune Max6à 41,99 € avec le code 8TADGZ7F en ce moment sur Amazon.

