La saga du connecteur 12V-2x6 (l'héritier du tristement célèbre 12VHPWR) vient de connaître un nouveau chapitre catastrophique. Cette fois, c'est Cooler Master qui se prend les pieds dans le tapis de la pire des manières. L'histoire : un client, possesseur d'une Asus RTX 5070 Ti, ne parvient pas à insérer le câble coudé de son alimentation MWE Gold 1250 V2. La réponse du service client est surréaliste : "démontez-le".

Pourquoi le câble ne rentrait-il pas ?

Le problème n'est pas anodin. Le connecteur 12V-2x6 coudé de Cooler Master souffre d'un grave défaut de conception. L'expert en matériel Igor's Lab, qui a analysé le câble, a démontré que le boîtier interne du connecteur est trop court de 3,2 mm par rapport à la référence Nvidia. Pire, un clip de guidage est trop volumineux.





Résultat : le câble ne peut physiquement pas s'insérer complètement dans les ports d'alimentation "renfoncés", un design courant sur les cartes graphiques haut de gamme comme les Asus Strix, les Suprim de MSI ou les nouvelles RTX 5070 Ti. La connexion n'est donc jamais sécurisée.

Quel conseil dangereux le support a-t-il donné ?

Face à ce client, le support technique de Cooler Master a donné une instruction ahurissante : "démonter" le capot en plastique du connecteur coudé pour forcer le branchement. Une manipulation extrêmement dangereuse. Ce connecteur est incroyablement fragile. Le simple fait de tordre les fils pour les redresser, comme l'a montré Igor's Lab, peut altérer l'intégrité des broches internes.





Le moindre mauvais contact sur ce type de connecteur augmente la résistance électrique, ce qui mène directement au "meltgate" que tout le monde redoute : la surchauffe et la fonte du câble et du port de la carte graphique.

Quelle est la réaction de Cooler Master ?

Suite à la publication de l'enquête dévastatrice d'Igor's Lab, Cooler Master a dû réagir en urgence pour éteindre l'incendie. La marque a confirmé avoir arrêté la production de ce connecteur coudé problématique. Plus important encore, elle a ordonné à toutes ses équipes de support régionales de cesser *immédiatement* de conseiller aux clients de "démonter" leur câble.





L'entreprise fournira désormais des câbles 12V-2x6 droits. Pour rassurer les utilisateurs, elle va aussi adopter une nouvelle mesure de sécurité visuelle : la pointe des connecteurs sera peinte en violet. Si l'utilisateur voit encore cette couleur une fois le câble branché, c'est qu'il n'est pas inséré à fond et qu'il y a un danger.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le "bricolage" recommandé résolvait-il au moins le problème ?

Non, et c'est peut-être le pire. L'analyse d'Igor's Lab a montré que même après avoir retiré le capot coudé, le clip de guidage défectueux empêchait toujours la connexion complète. Le conseil était donc non seulement dangereux, mais aussi totalement inutile.

Qu'est-ce que ce connecteur 12V-2x6 ?

C'est le nouveau standard (aussi appelé CEM 5.1) qui succède au 12VHPWR. Il est conçu pour alimenter les cartes graphiques très gourmandes en énergie. Il est tristement célèbre pour ses risques de fonte s'il n'est pas parfaitement et complètement inséré, sans aucune tension ou courbure excessive près du connecteur.

Quels produits sont concernés ?

Le câble problématique est le connecteur 12V-2x6 coudé (à angle droit) fourni avec certaines alimentations ATX 3.1 de Cooler Master, comme la MWE Gold V2 1250-watt. Les nouvelles alimentations de la marque seront désormais livrées avec un câble droit sécurisé.