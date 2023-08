Il peut sembler surprenant de découvrir une coque fine iPhone 15 avant même le lancement de celui-ci, cependant les dimensions exactes des appareils mobiles sont probablement déjà connues par les fabricants d'accessoires. Le design des iPhone 15 ne devrait pas subir de changements majeurs par rapport à l'iPhone 14, à l'exception des éléments mentionnés ci-dessous.

En ce qui concerne les smartphones eux-mêmes, les principaux changements concernent l’intégration de la technologie Dynamic Island ainsi qu'un port de charge USB de type C, offrant ainsi des fonctionnalités modernes et pratiques.

En ce qui concerne les performances, il est prévu que les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Plus soient alimentés par la puissante puce A16 Bionic. Cependant, les variantes Pro pourraient être équipées d'un tout nouveau chipset, le A17, promettant ainsi une expérience encore plus avancée et fluide.

Design exclusif de l'iPhone 15 Pro

Les modèles Pro de la série iPhone 15 devraient également surprendre par leur conception. Au lieu du cadre en acier inoxydable, on s'attend à ce qu'ils arborent un cadre en titane, alliant durabilité et élégance de manière exceptionnelle.

L'une des caractéristiques les plus intrigantes à anticiper est la possible présence d'une caméra téléobjectif à périscope à l'arrière de l'iPhone 15 Pro Max. Cela ouvrirait de nouvelles perspectives pour la photographie mobile, permettant des zooms optiques améliorés et des clichés plus nets même à distance.

De plus, les modèles iPhone haut de gamme pourraient voir leur prix augmenter de 200 euros. Pour cette raison, le choix d’une coque de protection s’impose comme nécessaire afin de garantir la longévité de son achat.