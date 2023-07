Il y a un an, l'iPhone 14 avait agréablement surpris par les modifications de design de son châssis qui facilitent grandement l'ouverture du smartphone en vue de la réparation ou du remplacement de ses composants.

Même le spécialiste des outils de réparation iFixit avait été séduit en lui attribuant un score de réparabilité de 7/10 qui n'avait plus été vu depuis plusieurs générations. Malheureusement, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro étaient restés sur l'ancien design et ne bénéficiaient pas de ces avancées.

Bonne nouvelle, l'ouverture simplifiée devrait être de mise pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max attendus en septembre prochain. L'information vient de Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, dans sa newsletter Power On.

La simplicité de réparation de l'iPhone 14 dans l'iPhone 15 Pro

Outre un châssis qui devrait désormais faire appel au titane pour le rendre plus résistant aux chutes et aux chocs, des modifications de design devraient permettre d'ouvrir facilement la coque pour accéder aux composants, et en particulier à la batterie.

Rendu supposé de l'iPhone 15 Pro (credit : 9to5Mac)

De la même façon, l'accès à l'écran sera facilité à l'avant, rendant le processus de remplacement moins pénible et risqué pour les autres composants. Ces modifications devraient aussi réduire le coût des réparations, comme cela a déjà été observé dans la différence de prix entre le remplacement d'un écran d'iPhone 14 et celui d'un écran d'iPhone 14 Pro (quatre fois plus cher).

Toutefois, pour en profiter, il faudra d'abord passer à la caisse. Le même Mark Gurman continue de penser que la série iPhone 15 sera un peu plus onéreuse que la gamme iPhone 14.

Hausses de prix à prévoir

Cette hausse de prix serait justifiée par l'emploi du titane dans les modèles Pro et par les nouveautés ajoutées à cette génération de smartphones. Cette année, l'ensemble des iPhone 15 devrait abandonner l'encoche pour proposer uniquement le système Dynamic Island.

La partie photo devrait également connaître des améliorations tandis que le bouton pour couper le son sera remplacé sur les Pro par un bouton d'action servant de raccourci pour accéder aux applications préférées.

Les iPhone 15 Pro, encore eux, devraient aussi profiter d'un écran aux bordures très affinées, en attendant de les faire complètement disparaître dans de futures versions et dans les tablettes tactiles iPad.

Cet aspect serait d'ailleurs à l'origine de difficultés de production qui ont fait craindre un temps un report du lancement des versions iPhone 15 Pro. Ces problèmes seraient désormais réglés et tout semble être rentré quasiment dans l'ordre.