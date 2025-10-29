Netflix ne lâche pas le filon du jeu vidéo. Après les succès d'adaptations comme Arcane ou Cyberpunk: Edgerunners, le géant du streaming s'attaque à une autre icône mondiale : Crash Bandicoot. La mascotte qui a fait les beaux jours de la première PlayStation va avoir droit à sa propre série animée.

C'est une prise de taille, visant la nostalgie évidente des joueurs des années 90, mais aussi un pari sur une licence revenue en force ces dernières années.

Qui est aux commandes de cette adaptation ?

Selon les informations du site What’s On Netflix, le projet d'adaptation de Crash Bandicoot serait confié au studio canadien WildBrain Studios. Ce nom n'est pas un inconnu pour la plateforme. C'est en effet à eux que l'on doit le succès de Sonic Prime, mais aussi les reboots de Carmen Sandiego et Johnny Test.





Le choix de ce studio, expert en animation CGI grand public, suggère que Netflix vise une série d'action et d'humour slapstick, fidèle à l'esprit des jeux vidéo.

Pourquoi cette adaptation arrive-t-elle maintenant ?

Ce n'est pas la première fois que Crash tente une percée sur les écrans. Un projet de film d'animation a été abandonné au début des années 2000, et une autre tentative de série chez Amazon Studios en 2020 est tombée aux oubliettes. L'arrivée de Netflix change la donne. La plateforme cherche désespérément à répliquer le phénomène Arcane pour concurrencer les succès en live-action de ses rivaux, comme The Last of Us (HBO) ou Fallout (Prime Video).





Avec plus de 6,8 millions de ventes rien que pour son premier opus (et des remakes très populaires), Crash Bandicoot est une licence ultra-rentable qui parle à plusieurs générations.

Qu'en est-il de l'avenir des jeux vidéo ?

Cette annonce intervient à un moment charnière pour la licence. Le studio Toys for Bob, responsable des acclamés Crash Bandicoot N. Sane Trilogy et Crash Bandicoot 4, a quitté Activision pour devenir indépendant en février 2024.

Bien que le studio explore un "partenariat possible" avec Microsoft (nouveau propriétaire de la licence via le rachat d'Activision Blizzard), l'avenir vidéoludique du marsupial est flou. Cette série animée sur Netflix pourrait donc être le moyen idéal pour Microsoft de garder la licence active et pertinente auprès du grand public.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette série Crash Bandicoot est-elle officielle ?

Pour l'instant, l'information provient de sources très fiables spécialisées dans le suivi de Netflix, mais la plateforme n'a pas encore fait d'annonce officielle. Le projet est en cours de développement.

Quel studio d'animation est impliqué ?

Le projet serait confié à WildBrain Studios, le studio canadien qui a déjà produit la série Sonic Prime pour Netflix. Une autre source mentionne Man of Action Entertainment (Ben 10), mais la piste WildBrain semble la plus probable.

Y a-t-il une date de sortie ?

Non, aucune date de sortie n'a été communiquée. Le projet semble n'en être qu'à ses débuts de production. Il faudra logement être patient.