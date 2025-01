Après avoir connu une folle progression au moment de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, ce qui avait permis de dépasser les 100 000 dollars, le Bitcoin s'est stabilisé vers 95 000 dollars ces dernières semaines, entre prise de profits et craintes diverses (comme un retour de l'inflation) au milieu de perspectives qui restent globalement positives.

Une partie de cette confiance vient des promesses de Donald Trump durant la campagne présidentielle. D'adversaire des cryptomonnaies lors du mandat précédent, il en est devenu un ardent supporter, promettant d'assouplir la réglementation et de faire des Etats-Unis la plus grande nation crypto.

En attendant les premières décisions favorables aux cryptos

Les premiers signes positifs sont venus en poussant vers la sortie le président de la SEC (Securities & Exchange Commission), le gendarme boursier américain, plutôt hostile au marché crypto, pour placer quelqu'un de plus souple à sa place.

Le milliardaire a également évoqué la possibilité de créer une réserve fédérale de Bitcoins mais, globalement, les investisseurs attendent désormais la concrétisation des engagements pris en campagne.

L'arrivée officielle au pouvoir de Donald Trump devrait permettre d'y voir plus clair et la cérémonie d'intronisation du 47ème président des Etats-Unis ce 20 janvier donnera peut-être le coup d'envoi des réjouissances.

Dans cette perspective, la valeur du Bitcoin est repartie à la hausse et dépassait les 103 000 dollars ce vendredi, en espérant voir tomber les premières décisions dès les premiers jours de son mandat.

Des mesures dès les premiers jours du mandat ?

En parallèle, les grandes plates-formes d'échange ont vu leur cours progresser de même de l'ordre de 5% en s'appuyant sur les mêmes attentes. L'agence Bloomberg évoquait la possibilité de la création d'une commission crypto consultative qui pourrait relayer les attentes du secteur au sein de l'administration Trump.

L'annonce de premières mesures en faveur de l'industrie des cryptomonnaies pourrait faire grimper le Bitcoin et les autres monnaies virtuelles vers de nouveaux records ou ATH. La barrière des 110 000 dollars sera-t-elle franchie pour l'occasion ?

Plus généralement, les analystes s'attendent globalement à une nouvelle montée de la valeur du Bitcoin en 2025 qui pourrait se situer entre 150 000 et 180 000 dollars, voire 200 000 dollars, si les promesses de Donald Trump se confirment. Pour le moment, la valeur de la cryptomonnaie la plus célèbre a progressé de 9% depuis le début de l'année.