Le Bitcoin, cryptomonnaie phare, a battu son record de valeur peu avant l'ouverture du second mandat de Donald Trump, dans l'espoir de voir une réglementation plus favorable émerger.

Le milliardaire s'est découvert une passion pour les cryptomonnaies durant la campagne présidentielle, après les avoir fustigées précédemment, au point de lancer son propre mème coin juste avant son investiture.

Depuis, le manque d'annonces concrètes sur la régulation des cryptomonnaies et les rafales de mesures chamboulant l'économie mondiale ont fait fortement reculer la monnaie virtuelle, suivant en cela le plongeon des indices de la tech américaine.

Le Bitcoin reprend le chemin des 100 000 dollars

Après avoir chuté sous les 80 000 dollars, une stabilisation s'est opérée, le Bitcoin semblant de nouveau jouer un rôle de valeur refuge au même titre que l'or, alors même le dollar a commencé à dégringoler.

Le Bitcoin est alors progressivement remonté à la faveur de cette tendance mais aussi de la mise en pause des hausses de tarifs douaniers voulus par Donald Trump, permettant à l'économie américaine de souffler, au moins temporairement.

Et c'est tant et si bien que le cours de la plus célèbre cryptomonnaie vient de remonter au-dessus des 100 000 dollars ce 8 mai, propulsé notamment par l'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et le Royaume Uni.

120 000 dollars, un objectif réalisable ?

Il suit ainsi la remontée de l'indice Dow Jones à cette annonce ainsi que la remontée de valorisation de plates-formes comme Coinbase. Le mouvement de hausse touche aussi la deuxième cryptomonnaie, l'Ether, qui gagne 9%, ainsi que les monnaies virtuelles en vue Solana et Dogecoin (+6 à 8%).

Certains analystes espèrent toujours voir le Bitcoin atteindre un nouveau record à 120 000 dollars avant la fin du deuxième trimestre mais l'incertitude géopolitique et économique mondiale est forte et chaque semaine ou presque apporte son lot d'informations susceptibles de modifier significativement les cours.