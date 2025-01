Ce 20 janvier 2025 était le grand jour de l'investiture de Donald Trump en tant que 47ème président des Etats-Unis. La démonstration de force a été complète avec son parterre de milliardaires de la tech et de nouvelles déclarations tonitruantes du nouveau maître de la Maison Blanche pour "Make America Great Again".

Le moment a été intense pour le secteur des cryptomonnaies, dans l'espoir de voir Trump assouplir la réglementation. Le Bitcoin a ainsi connu un nouvel ATH en se positionnant légèrement au-dessus des 109 000 dollars.

Presque dans le même temps, deux jours avant sa prise de pouvoir, Donald Trump a lancé son propre meme coin Trump, une monnaie virtuelle reposant uniquement sur son image de président offensif, qui a immédiatement pris de la valeur.

Les cryptomonnaies, un sujet tendu

Sa course a seulement été interrompue...par le lancement du meme coin de sa femme Melania quelques heures plus tard. Ce joyeux mélange des genres entre affairisme, opportunisme et exercice du pouvoir est désormais couvert par l'immunité présidentielle.

Si Donald Trump a fait forte impression avec ses premières décisions, l'ambiance positive autour des cryptomonnaies s'est rapidement évaporée face à de nouvelles inquitétudes, comme le retour de l'inflation et la mise en application des promesses.

Un grand nombre de sujets ont fait l'objet de décisions marquantes, souvent en opposition directe avec les décrets pris durant le mandat de Joe Biden.

Les promesses de campagne seront-elles réalisées ?

Le président des Etats-Unis a fait beaucoup d'annonces fortes mais aucune relative aux crypto. Donald Trump s'est fait le chantre des cryptomonnaies durant sa campagne présidentielle, après les avoir dénigrées durant des années.

Faute d'annonces, le Bitcoin est donc rapidement passé de 109 000 dollars à environ 102 000 dollars, interrompant la hausse rapide qui avait précédé l'investiture.

Dans le même temps, les meme coins Trump et Melania ont perdu respectivement 22% et 58% de leur valeur en l'espace de 24 heures, rappelant leur nature extrêmement volatile.