Durant sa campagne à l'élection présidentielle, Donald Trump s'était dit très favorable aux cryptomonnaies, après avoir dénigré le secteur les années précédentes.

S'il était élu, on allait voir ce qu'on allait voir, promettait-il. Et le lancement de meme coins $Trump et $Melania deux jours avant sa prise de fonction semblait déjà donner le ton, faisant frétiller les investisseurs et grimper les valeurs des cryptomonnaies.

Pourtant au premier jour de son investiture, le milliardaire n'a pas eu un mot pour les cryptomonnaies malgré de nombreuses annonces fortes dans divers domaines, dont certains technologiques comme l'intelligence artificielle.

Premiers pas vers une réserve stratégique

Pour le secteur, cela a été un peu la douche froide mais tout n'est pas perdu. Même si l'intérêt de Donald Trump pour les crypto semble être plus dicté par la crainte de voir la Chine s'emparer du sujet que par ses mérites économiques, cela reste bon pour son image.

Et les premières mesures commencent à arriver. Le nouveau président des Etats-Unis a validé la création d'un groupe de travail devant étudier la possibilité de créer une réserve stratégique de cryptomonnaies, l'une des étapes pour faire des USA la première nation crypto au monde.

Il devra évaluer l'intérêt de constituer une réserve et de l'alimenter notamment par les saisies fédérales de monnaie virtuelle dans les affaires judiciaires. Le décret ne précise pas le type de cryptomonnaie mais le bitcoin aura sans doute une grande place dans cette initiative.

Donald Trump a également pris des mesures pour renforcer la protection des acteurs du secteur en faisant réévaluer et modifier la réglementation actuelle afin de lever les freins éventuels et favoriser les capacités d'innovation du secteur.

Les investisseurs rassurés mais pas encore transportés

Enfin, des efforts de clarification devront être apportés à la définition des actifs numériques afin de mieux définir leur champ d'action tandis que le dollar devra constituer une référence dans le développement de stablecoins, ces monnaies virtuelles adossées à une monnaie centralisée pour en stabiliser la valeur.

Sans déclencher de réaction forte sur le cours des cryptomonnaies, ces premières annonces encourageantes tendent à stabiliser les valeurs des monnaies virtuelles, le Bitcoin étant par exemple revenu vers 105 000 dollars, pas loin de son record au-dessus de 109 000 dollars obtenu juste avant l'investiture de Donald Trump.

Les chantiers d'une réforme des réglementations sont initiés et il reste à voir ce qui en sortira de bénéfique, incitant encore les investisseurs à une certaine prudence.