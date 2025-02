La chute se poursuit pour la valeur du Bitcoin. La monnaie virtuelle était redescendue sous la barre des 90 000 dollars en début de semaine et elle a poursuivi son retrait pour se retrouver ce vendredi sous les 80 000 dollars.

On n'avait plus vu ce montant depuis l'élection de Donald Trump en novembre 2024. Sa campagne présidentielle, en plus d'événements favorables comme la validation des fonds ETF par la SEC et le halving d'avril 2024, avait fait décoller la valeur de la cryptomonnaie dans l'espoir d'une réglementation plus favorable.

L'effet positif s'était poursuivi jusqu'à l'investiture du 20 janvier, conduisant le Bitcoin à battre record sur record pour tutoyer les 110 000 dollars. Rien ne semblait pouvoir arrêter la montée en puissance de la monnaie virtuelle la plus célèbre et les estimations d'analystes à plus de 150 000 dollars ou même 200 000 dollars pour les plus optimistes semblaient à portée de main.

Donald Trump casse les codes

C'était sans compter avec un début de mandat tonitruant pour le 47ème président des Etats-Unis. Sans un mot pour les cryptomonnaies dans son discours d'investiture, bien décidé à réorganiser le monde extérieur à coups de hausses de taxes douanières et le monde intérieur en créant le DOGE piloté par Elon Musk et chargé de réduire les dépenses inutiles dans la fonction publique, Donald Trump a en quelques semaines créé une véritable tornade d'annonces destabilisantes.

Le temps de l'euphorie est terminé

Le retournement des alliances et les incertitudes économiques ont pris le pas sur l'euphorie de début d'année, conduisant à un arrêt de la progression de la valeur cryptomonnaies et un reflux qui ne s'arrête plus depuis fin janvier.

A 78 000 dollars, le Bitcoin se retrouve au bas de la fourchette des analystes. Et encore, ces derniers prédisaient cette valeur dans le cas où Donald Trump ne concrétiserait pas ses promesses d'assouplissement de régulation.

Un vol record de cryptomonnaies qui ne rassure pas

Ils n'ont pas vu venir le chaos généré par les décrets économiques du nouveau président américain et la chute pourrait donc se poursuivre. Le bitcoin a atteint son niveau le plus bas depuis 3 mois et a effacé ses gains depuis l'élection de Trump.

Pour ajouter à ces complications, le vol record de 1,5 milliard de dollars d'Ethereum sur la plateforme Bybit rappelle les heures sombres des piratages à répétition des plateformes d'échange et le risque d'effet domino qui en entraînerait d'autres dans leur chute.

Le marché est certes mieux organisé et plus robuste désormais mais cela tend à relancer une certaine volatilité des cours, d'autant plus que le retour de l'inflation aux Etats-Unis constitue un autre motif d'inquiétude.

Il reste à voir si la perspective d'une réserve stratégique américaine de cryptomonnaies se concrétisera et si Donald Trump trouvera une utilité à la commission nouvellement créée pour suivre l'évolution des cryptomonnaies.