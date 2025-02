Le temps où le Bitcoin tutoyait les 110 000 dollars n'est pas si loin, porté par les attentes autour d'un Donald Trump devenu fervent adepte des cryptomonnaies et promettant d'assouplir la réglementation et les freins au marché.

Le lancement de meme coins Trump et Melania juste avant son investiture a légèrement troublé le message mais la confiance restait largement acquise au nouveau président des Etats-Unis.

L'absence d'annonces autour des cryptomonnaies durant le discours d'investiture, Donald Trump préférant évoquer l'intelligence artificielle et la conquête de Mars, a donné un coup d'arrêt à une montée de la valeur des cryptomonnaies et amorcé une redescente.

Donald Trump, le démiurge

Depuis, les déclarations et actions tonitruantes de Donald Trump et d'Elon Musk à la tête du DOGE effritent la confiance des investisseurs. La recherche à tout prix d'économies dans la fonction publique et dans des conditions qui seraient rocambolesques si elles n'avaient pas des conséquences immédiates sur la vie des employés et de services internationaux.

La menace d'un usage immodéré de l'arme des tarifs douaniers pour obtenir des concessions des parties adverses, qui peuvent être les alliés directs des Etats-Unis, fragilise les perspectives et fait chuter les grandes valeurs high-tech.

Les bras de fer économiques s'enchaînent, avec plus ou moins de succès, et les entreprises attendent de voir ce qui va en sortir, ce qui freine les projets et les investissements, minant la confiance en l'avenir.

Le piratage par le groupe nord-coréen Lazarus de la plate-forme Bybit, avec ses 400 000 ETH volés pour un montant record approchant 1,5 milliard de dollars, est aussi un nouveau coup dur et un rappel des fragilités du secteur.

Un contexte morose

Face à toutes ces incertitudes, le Bitcoin tend à décrocher. Il est désormais repassé sous la barre des 90 000 dollars, entraînant le reste des cryptomonnaies dans sa chute.

A 88 000 dollars, il est désormais 5% plus bas que sa valeur de début d'année (93 000 dollars) et a perdu 20% par rapport à son record de janvier. Le secteur crypto attend espère toujours que la seconde ère Trump sera positive mais il faut faire avec des conditions macro-économiques défavorables.

Pendant que certains analystes voient un cours qui pourrait encore descendre jusqu'à 70 000 dollars, faute de bonnes nouvelles ou d'événements porteurs, d'autres estiment que le cours pourrait retrouver des couleurs vers mi-mars, indique CNBC.