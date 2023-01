La faillite de la flamboyante plateforme FTX et de son cofondateur Sam Bankman-Fried en novembre 2022 a eu un impact fort sur le secteur des cryptomonnaies et ravivé la crainte d'une fragilisation qui pourrait entraîner un effondrement général.

Les observateurs guettent donc les autres entreprises qui pourraient ne pas se relever de la chute de cet élément important de l'écosystème et c'est finalement la plateforme de prêts en cryptomonnaies Genesis qui annonce son placement sous le régime des faillites du Chapitre 11.

Des milliards de dollars de dettes

La firme, à court de liquidités, se retrouve avec 100 000 créanciers et jusqu'à 10 milliards de dollars de dettes, dont 3,5 milliards de dollars réclamés par ses 50 plus gros créanciers.

La bourse d'échanges Gemini, qui réclame plus de 700 millions de dollars, est la plus exposée à ce placement en faillite qui doit permettre à Genesis de se restructurer.

Cette dernière indique disposer de 150 millions de dollars de trésorerie pour assurer son processus de restructuration. La possibilité d'une mise en faillite de Genesis n'était pas une surprise et les cours des cryptomonnaies ne s'en est pas trouvé bouleversé, le Bitcoin restant autour de 21 000 dollars, sa nouvelle valeur de référence depuis quelques jours.

Quelle conséquence pour le marché crypto ?

L'effet pourrait cependant être à retardement en fonction des liens rompus de Genesis avec d'autres entreprises de l'écosystème. L'entreprise a été durement touchée par l'effondrement de Terra / Luna et la faillite de FTX a été le coup de grâce en bloquant des fonds alors qu'elle avait déjà réduit la voilure en licenciant une partie de ses effectifs.

BFMTV indique qu'un acteur français fait partie des créanciers de Genesis. La plateforme Coinhouse aurait près de 15 millions de dollars à récupérer, après avoir été affectée par le gel des échanges sur Genesis depuis le mois de novembre 2022.

Il reste à voir si elle parviendra à remettre la main sur ce montant et dans quelle mesure cela va impacter son activité. Elle fait partie des 50 plus gros créanciers de Genesis et a engagé des avocats pour faire valoir ses droits.