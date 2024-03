La plate-forme FTX était connue dans le monde des cryptomonnaies pour son insolent succès brassant des dizaines de milliards de dollars et pour son rôle de chevalier blanc du secteur en venant porter secours à d'autres plates-formes en difficulté.

Le rêve s'est toutefois brutalement arrêté en novembre 2022 quand la plate-forme s'est retrouvée à court de liquidités et a dû cesser ses activités, faute de recevoir le soutien de certains acteurs comme Binance.

La crainte a alors été vive de voir d'autres faillites s'enchaîner et créer un effet domino destructeur du fait des investissements dans d'autres plates-formes et structures crypto. Il y a bien eu quelques effets mais le marché des cryptomonnaies a finalement tenu bon.

Après un an et demi de profil bas, le secteur des cryptomonnaies s'est même offert en ce début 2024 une remontée spectaculaire qui a vu le Bitcoin comme l'Ether atteindre des valeurs inédites, sans compter l'effet d'entraînement de monnaies virtuelles moins en vue.

SBF, de multimilliardaire crypto à criminel financier

La justice a alors mis au jour la cuisine interne de la plate-forme et les arrangements de son dirigeant Sam Bankman-Fried avec la réglementation qui l'ont conduit à utiliser l'argent des clients de la plate-forme pour mener des opérations spéculatives avec l'aide d'une autre société installée aux Bahamas, Alameda, ce qui a conduit à un trou d'air de 8 milliards de dollars que la plate-forme s'est retrouvée incapable d'honorer.

S'en est suivi un long procès pour lequel Sam Bankman-Fried (SBF) a rejeté les accusations et plaidé au mieux l'imprudence quand ses accusateurs ont fustigé son goût du luxe, de l'argent facile et des paris risqués avec l'argent des autres sans leur accord.

Des dizaines d'années de prison requises

Alors que sa peine doit être prononcée fin mars, le procureur fédéral de New York réclame de 40 à 50 années de prison pour les faits qui lui sont reprochés et pour servir d'exemple à ceux qui mettraient l'appât du gain et l'argent facile des cryptos au-dessus de tout.

Peu avant, les avocats du fondateur de FTX avaient proposé une peine beaucoup plus légère de six années en affirmant que les clients de FTX retrouveront l'essentiel de leur mise et en soulignant que SBF n'avait pas cherché à les voler.

Avec un total de sept chefs d'accusation et plusieurs autres abandonnés faute d'accord avec les Bahamas où s'était réfugié l'ex-milliardaire, Sam Bankman-Fried risque jusqu'à 110 années de prison.