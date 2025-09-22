Cinq ans après la sortie mouvementée mais finalement triomphale de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red a officiellement tourné la page et regarde vers l'avenir. Le studio polonais a confirmé que la suite, pour l'instant connue sous le nom de code Project Orion, est entrée en phase de pré-production.

Si le développement principal est encore lointain, plusieurs annonces et offres d'emploi récentes permettent déjà de tracer les contours d'un projet qui s'annonce aussi colossal que son prédécesseur, avec la promesse de corriger l'une des plus grandes frustrations des fans : l'absence de multijoueur.

Quelles sont les ambitions pour ce nouvel opus ?

Le premier changement majeur est d'ordre technique. CD Projekt Red a confirmé l'abandon de son moteur maison, le REDengine, au profit de l'Unreal Engine 5. Une décision stratégique qui devrait permettre aux équipes de se concentrer sur la création de contenu plutôt que sur le développement d'outils.

Côté univers, si Night City sera toujours de la partie, le créateur du jeu de rôle original, Mike Pondsmith, a révélé qu'une toute nouvelle ville serait explorable, la décrivant comme "un Chicago qui aurait mal tourné". Cette double localisation suggère une échelle encore plus vaste pour cette suite.

Un mode multijoueur est-il enfin prévu ?

C'est le rêve brisé de nombreux fans de Cyberpunk 2077 qui pourrait enfin devenir réalité. Le lancement catastrophique du premier opus avait forcé le studio à annuler le mode multijoueur qui était en développement. Mais de récentes offres d'emploi pour Cyberpunk 2 ne laissent plus de place au doute.

CD Projekt Red recherche activement des ingénieurs réseau chargés de "développer et optimiser les systèmes multijoueurs, y compris le matchmaking". L'objectif est clair : créer des "expériences en ligne à faible latence et haute performance", confirmant que le studio est bien déterminé à faire de Night City un terrain de jeu partagé.

Quel avenir pour V et Johnny Silverhand ?

L'une des plus grandes interrogations narratives concerne le casting. V sera-t-il de retour ? Et qu'en est-il de l'iconique Johnny Silverhand ? Keanu Reeves, son interprète, a récemment déclaré qu'il "adorerait" reprendre son rôle.

Si cette déclaration a enflammé la communauté, elle pose un véritable casse-tête scénaristique pour CD Projekt Red. Le retour du personnage impliquerait de canoniser l'une des fins complexes de Cyberpunk 2077, un choix qui pourrait brider la liberté narrative. Le studio pourrait aussi opter pour un nouveau départ, avec de nouveaux protagonistes pour explorer cet univers dystopique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand peut-on espérer la sortie de Cyberpunk 2 ?

Il va falloir être très patient. Le jeu vient à peine d'entrer en pré-production et le gros des équipes de CD Projekt Red est actuellement concentré sur le prochain The Witcher. En se basant sur les cycles de développement habituels du studio, une sortie n'est pas envisageable avant 2029 au plus tôt.

Sur quelles plateformes le jeu sortira-t-il ?

Aucune plateforme n'a été confirmée, mais étant donné l'échéance lointaine, il est quasi certain que Cyberpunk 2 sera un titre exclusif à la prochaine génération de consoles, à savoir la PS6 et la future Xbox, en plus du PC. Le studio cherchera sans aucun doute à éviter le fiasco technique de la sortie sur PS4 et Xbox One.

Le multijoueur sera-t-il similaire à GTA Online ?

C'est une possibilité, mais rien n'est confirmé. Les offres d'emploi évoquent des systèmes de matchmaking et des architectures réseau robustes, ce qui suggère une expérience en ligne ambitieuse. On peut imaginer des missions en coopération ou des affrontements entre gangs, mais le format exact reste un mystère.