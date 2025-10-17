C'est une trouvaille qui pourrait bien marquer les esprits en Argentine. Dans la cordillère des Andes, à plus de 3000 mètres d'altitude, une équipe de l'institut Conicet, le centre national de recherche scientifique et technique d’Argentine, a exhumé les restes fossilisés d'une espèce de dinosaure jusqu'alors inconnue.

Ce fossile, daté de la fin du Trias, promet de bousculer notre connaissance des premiers sauriens, c’est-à-dire des reptiles précurseurs des dinosaures et lézards modernes.

Représentation artistique du Huayracursor jaguensis.

Crédits : CONICET/Jorge Blanco

Qui est ce nouveau dinosaure, le Huayracursor jaguensis ?

Baptisé Huayracursor jaguensis, ce dinosaure appartient à la lignée des herbivores qui donnera plus tard naissance aux géants à long cou comme le diplodocus. C'est une découverte paléontologique majeure, car ses dimensions sont étonnamment modestes.

Les chercheurs estiment qu'un individu adulte mesurait environ deux mètres de long pour un poids plume d'à peine 18 kilos.

Cette trouvaille, réalisée dans la province de La Rioja, ouvre une fenêtre fascinante sur les ancêtres des titans qui régneront durant le Jurassique.

Le squelette fossilisé du Huayracursor jaguensis.

Crédits : CONICET

Pourquoi son âge est-il si important pour la science ?

Mais ce qui rend cette découverte véritablement spéciale, c'est son âge. Les analyses le situent entre 225 et 230 millions d'années. Cette datation le place parmi les plus anciens dinosaures au monde, à une époque charnière de l'histoire de la vie sur Terre : la fin du Trias.

C'est durant cette période que les premiers dinosaures ont commencé à apparaître, aux côtés des ancêtres des mammifères. Comprendre cette faune primitive est donc essentiel pour retracer l'arbre de l'évolution et la manière dont certains groupes ont fini par dominer la planète.

Le paléontologue Martin Hechenleitner en train de préparer le squelette du Huayracursor jaguensis dans le laboratoire de paléontologie du Crilar, à Anillaco, dans la province de La Rioja en Argentine.

Crédits : CONICET PRESS OFFICE / CONICET / AFP

En quoi ce squelette est-il une pièce de collection exceptionnelle ?

Si son ancienneté est déjà un fait marquant, c'est l'état de conservation du squelette qui impressionne la communauté scientifique. Il est quasiment complet, ce qui est extrêmement rare pour un fossile d'une telle époque. Les paléontologues disposent d'une partie du crâne, de la colonne vertébrale dans son intégralité jusqu'à la queue, ainsi que des membres antérieurs et postérieurs presque entiers.

Grâce à cette découverte, le Huayracursor jaguensis est destiné à devenir un fossile de référence pour les futures études sur l'évolution des dinosaures, comme l'indique l'article publié dans la prestigieuse revue scientifique Nature.