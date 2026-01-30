Le chiffre est colossal : 39% des nouvelles musiques chargées quotidiennement sur les plateformes sont désormais créées par une intelligence artificielle. Une véritable déferlante qui ne se contente pas de remplir les serveurs, mais qui menace directement la rémunération des artistes et perturbe l'ensemble de l'écosystème musical.

Face à ce phénomène, la plateforme française Deezer a décidé de ne plus subir et de passer à l'offensive. Après avoir mis au point un outil de détection interne, elle annonce aujourd'hui sa commercialisation à l'échelle de toute l'industrie.

Pourquoi une telle offensive contre la musique IA ?

Le cœur du problème n'est pas tant la création artistique par une IA que son utilisation à des fins frauduleuses. Selon les chiffres communiqués, près de 85% des écoutes sur les morceaux 100% artificiels sont frauduleuses. Ces streams sont générés par des armées de bots, les fameuses "streaming farms", dont l'unique but est de détourner une partie des royalties destinées aux créateurs humains. La manœuvre fausse les classements et dilue le pool d'argent redistribué.

Cette situation représente une menace économique majeure. Une étude de la CISAC et PMP Strategy estime que l'IA pourrait menacer jusqu'à 25% des revenus des créateurs d'ici 2028, soit une perte potentielle de 4 milliards d'euros à l'échelle mondiale. Pour une plateforme comme Deezer, protéger les ayants droit est aussi une question de légitimité et d'intégrité de son service, notamment pour garantir la qualité de ses recommandations.

Comment fonctionne la technologie de détection de Deezer ?

Lancé en juin 2025, l'algorithme breveté par Deezer est un outil capable d'analyser la "signature" d'un morceau pour identifier s'il a été entièrement généré artificiellement. Avec un taux de faux positifs de seulement 0,01%, sa performance est redoutable. Plutôt que d'interdire purement et simplement cette musique, Deezer a choisi une approche nuancée : la transparence et la régulation. Les titres détectés se voient apposer un label "IA-généré".

Une fois un morceau identifié, il est immédiatement exclu des recommandations algorithmiques et des playlists éditoriales, ce qui réduit drastiquement sa visibilité. Surtout, les écoutes frauduleuses associées sont systématiquement démonétisées. Alexis Lanternier, le directeur général, insiste : "Chaque stream frauduleux que nous détectons est démonétisé afin que les redevances des artistes, auteurs-compositeurs et autres titulaires de droits humains ne soient pas affectées."

Quelle est la stratégie de Deezer à long terme ?

En annonçant la commercialisation de sa technologie, Deezer ne se contente plus de faire le ménage chez soi. La plateforme se positionne en leader et cherche à établir un standard pour toute l'industrie du streaming. L'objectif est clair : fournir à ses concurrents, aux labels et aux sociétés de gestion de droits comme la Sacem les armes nécessaires pour gérer cette transition complexe et lutter contre la fraude à grande échelle.

Cette initiative est aussi une manière de transformer un problème défensif en une solution proactive et une nouvelle source de revenus. En anticipant une "intensification du phénomène", Deezer ouvre un débat crucial sur la nécessité d'une régulation technique commune. La finalité est d'utiliser le meilleur de l'intelligence artificielle pour combattre ses propres dérives, assurant ainsi la pérennité d'un écosystème musical plus juste et transparent pour les créateurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel pourcentage de la nouvelle musique sur Deezer est généré par IA ?

Selon les données de Deezer, 39% de tous les nouveaux morceaux chargés quotidiennement sur la plateforme sont entièrement générés par une intelligence artificielle, soit environ 60 000 titres par jour.

Est-ce que Deezer interdit toute la musique créée par IA ?

Non, Deezer n'opte pas pour une interdiction pure et simple. L'entreprise a choisi une approche basée sur la transparence en labellisant les contenus 100% IA et en démonétisant les écoutes frauduleuses, tout en les excluant des recommandations pour protéger l'expérience utilisateur et les revenus des artistes humains.

Pourquoi Deezer vend-il sa technologie à ses concurrents ?

La stratégie de Deezer est de positionner sa technologie comme un standard pour toute l'industrie musicale. L'objectif est de lutter de manière collective et efficace contre la fraude au stream et de créer un cadre éthique et durable pour l'intégration de l'IA dans la musique, protégeant ainsi l'ensemble de l'écosystème.