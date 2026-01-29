La course à la suprématie dans le domaine de l'intelligence artificielle pousse les acteurs à des manœuvres financières spectaculaires.

OpenAI, le créateur de ChatGPT, est au centre de pourparlers qui pourraient aboutir à une levée de fonds historique, confirmant que le développement de l'IA est une entreprise aux coûts vertigineux, nécessitant des alliances stratégiques de premier plan.

Une répartition des rôles bien définie

Selon le site The Information, repris par Reuters, le tour de table pourrait atteindre la somme astronomique de 60 milliards de dollars. Les négociations seraient déjà bien avancées et OpenAI serait sur le point de recevoir les engagements fermes des investisseurs.

Le fabricant de puces Nvidia, déjà partenaire, mènerait la danse avec une mise potentielle de 30 milliards. De son côté, Microsoft, soutien historique, consoliderait sa position avec un apport inférieur à 10 milliards. Enfin, un nouvel acteur majeur, Amazon, ferait une entrée remarquée avec une participation qui pourrait dépasser les 20 milliards de dollars.

Amazon, le nouvel acteur qui pourrait tout changer

L'arrivée d'Amazon dans ce cercle d'investisseurs est particulièrement notable. Contrairement à Microsoft, qui bénéficie de droits exclusifs pour la revente des modèles OpenAI à ses clients cloud, le géant de l'e-commerce négocierait son entrée sur plusieurs fronts.

Cet investissement massif serait conditionné à des accords commerciaux plus larges et mutuellement bénéfiques. Les négociations incluraient une possible extension du contrat de location de serveurs cloud entre OpenAI et Amazon.

De plus, un accord commercial pour la vente des produits d'OpenAI, comme les abonnements ChatGPT Enterprise, directement aux équipes d'Amazon est également sur la table.

C'est une manœuvre qui pourrait rebattre les cartes de la distribution des services d'IA sur le marché, alors qu'Amazon a jusqu'à présent historiquement soutenu Anthropic, concurrent d'OpenAI.

Un besoin vital face à des coûts colossaux

Cette quête effrénée de capitaux n'est pas un luxe, mais une nécessité. L'entreprise OpenAI, bien que générant plus de 20 milliards de dollars de revenus annuels, opère toujours à perte.

Les coûts liés à l'entraînement et à l'exploitation de ses modèles d'intelligence artificielle explosent, avec une capacité énergétique qui aurait plus que triplé en un an.

La pression concurrentielle, notamment exercée par Google et son intégration de l'IA dans son moteur de recherche, oblige OpenAI à accélérer. Ce n'est d'ailleurs pas la seule piste de financement explorée, des discussions avec SoftBank pour 30 milliards supplémentaires et des fonds souverains du Moyen-Orient ayant aussi été rapportées.