Le monde professionnel est engagé dans une course à l'espace d'affichage. Pour les traders, les ingénieurs ou les créatifs manipulant des flux de données complexes, les configurations à plusieurs moniteurs sont devenues la norme, avec leur lot de câbles et de compromis.

C'est dans ce contexte que les constructeurs tentent de proposer une solution unifiée, un seul écran capable de tout faire. Le groupe Dell a ainsi dévoilé pour le CES 2026 son nouvel écran UltraSharp 52 Thunderbolt Hub, un moniteur incurvé de 52 pouces avec une résolution 6K.

Un mastodonte aux caractéristiques hors normes

L'UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor, ou U5226KW de son nom de code, impressionne d'abord par ses dimensions. Sa dalle incurvée de 51,5 pouces affiche une résolution 6K ultra-large de 6144 x 2560 pixels, offrant un ratio étiré horizontalement de 21:9.

La technologie de dalle IPS Black garantit des noirs profonds et un rapport de contraste élevé de 2000:1, bien supérieur à l'IPS standard.

Avec une densité de 129 pixels par pouce, la finesse d'affichage rivalise avec des moniteurs 4K plus petits, ce qui est idéal pour le travail de précision sur des logiciels comme AutoCAD ou pour le montage vidéo.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz apporte une fluidité bienvenue, même pour des applications bureautiques. Dell a également soigné le confort visuel avec une certification TUV Rheinland 5 étoiles, promettant une réduction significative des émissions de lumière bleue.

Plus qu'un écran, un véritable centre de contrôle

L'appellation Thunderbolt Hub n'est pas usurpée. Ce moniteur est un véritable centre névralgique pour n'importe quel poste de travail. Sa connectique est pléthorique, avec en vedette un port Thunderbolt 4 capable de fournir jusqu'à 140W de puissance, suffisant pour recharger la plupart des ordinateurs portables performants.

On y trouve également deux ports HDMI 2.1, deux DisplayPort 1.4, un port Ethernet 2.5 GbE et une myriade de ports USB-A et USB-C.

Mais sa véritable force réside dans sa capacité à gérer plusieurs sources. Grâce à sa fonction KVM intégrée, le U5226KW peut se connecter à quatre PC différents simultanément. L'utilisateur peut alors afficher les sources en mode Picture-by-Picture, partitionner l'écran et contrôler l'ensemble des machines avec un seul clavier et une seule souris, promettant un bureau épuré.

Un rêve accessible à quel prix ?

Ce concentré de technologie a un coût. L'UltraSharp 52 est annoncé au prix de 2 900 dollars avec son pied, le plaçant directement dans la catégorie des équipements de luxe pour professionnels fortunés ou entreprises prêtes à investir massivement.

C'est le prix à payer pour remplacer une configuration complexe de deux ou trois écrans par une solution unique et intégrée.

Parallèlement, la marque a aussi présenté un modèle plus "raisonnable", l'UltraSharp 32 4K QD-OLED, destiné aux créatifs. Cette dualité dans l'annonce montre bien la segmentation du marché. Le U5226KW n'est pas pour tout le monde ; il s'agit d'une démonstration de force technologique, un outil de niche qui préfigure peut-être les standards des postes de travail de demain.