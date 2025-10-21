Le marché de la seconde main, et tout particulièrement celui des produits high-tech, séduit de plus en plus de Français. Mais derrière les promesses d'économies et de geste écologique, la vigilance est de mise. Une récente enquête menée en 2024 par la Répression des fraudes jette une lumière crue sur les pratiques d'un secteur pas toujours transparent.

Quelles sont les principales infractions constatées ?

L'investigation de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a passé au crible une cinquantaine d'établissements spécialisés dans les produits reconditionnés comme les smartphones, ordinateurs et tablettes. Le bilan est sévère : 30 % d'entre eux ont fait l'objet de sanctions, allant de l'avertissement à l'amende administrative. Les manquements les plus fréquents touchent directement au portefeuille et à la confiance du consommateur.

Les enquêteurs ont relevé plusieurs points problématiques majeurs :

Des informations inexactes sur l'état réel des produits, notamment celui de la batterie.

Une communication floue ou erronée sur les modalités de la garantie légale.

Un effacement des données personnelles qui laisse dangereusement à désirer.

La garantie légale est-elle toujours respectée ?

C'est l'un des principaux points de friction. De nombreux vendeurs affichent une garantie commerciale d'un an, oubliant sciemment de mentionner que la garantie légale de conformité est de deux ans, comme l'impose la loi française. Cette pratique trompeuse, qui prive l'acheteur d'une année entière de protection, est l'une des raisons des 14 injonctions de mise en conformité et des deux amendes administratives distribuées par la DGCCRF. Un rappel à la loi qui se voulait ferme pour protéger les consommateurs.

Qu'en est-il de la sécurité de nos données personnelles ?

C'est sans doute le constat le plus inquiétant du rapport. L'effacement des données des anciens propriétaires est souvent traité avec une légèreté déconcertante. Au lieu d'un effacement sécurisé et complet, de nombreux appareils subissent un simple « reformatage usine ».

Cette procédure superficielle n'élimine pas les données en profondeur, créant un risque majeur pour la sécurité des données personnelles. Des informations sensibles pourraient ainsi être récupérées, exposant les anciens utilisateurs à des violations critiques de leur vie privée.