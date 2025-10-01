Le navigateur Brave, connu pour son engagement envers la protection de la vie privée, vient de franchir une nouvelle étape. L'entreprise a lancé « Ask Brave », une fonctionnalité qui intègre une intelligence artificielle conversationnelle directement dans son moteur de recherche. Cette nouveauté vise à unifier la recherche traditionnelle et le chat IA au sein d'une interface unique, en se posant comme une alternative directe aux solutions de Google et Microsoft.

Comment Ask Brave se différencie-t-il des autres outils IA ?

La grande différence réside dans l'approche. Contrairement à beaucoup d'outils IA qui fonctionnent sur des bases de données statiques, Ask Brave s'appuie sur l'index de recherche indépendant de Brave, qui compte plus de 35 milliards de pages web.

Cette connexion en temps réel permet de fournir des réponses précises et contextualisées, en citant ses sources pour éviter les « hallucinations ». Brave met un point d'honneur à la confidentialité des utilisateurs, un axe majeur de sa stratégie. Les conversations sont chiffrées, éphémères et supprimées après 24 heures d'inactivité.

Bouton "Ask" dans Brave

Crédits : Brave

Quelles sont les fonctionnalités concrètes proposées ?

Ask Brave n'est pas qu'un simple résumé. L'outil peut générer des réponses complètes, presque des mini-rapports, en intégrant des éléments multimédia comme des vidéos ou des liens vers des produits.

C'est une évolution de leur précédente fonctionnalité, AI Answers, qui fournissait déjà des réponses rapides. L'objectif est d'aller plus loin en offrant une exploration conversationnelle approfondie sur des sujets complexes. Pour l'activer, il suffit d'ajouter « ?? » à la fin d'une requête, de cliquer sur le bouton "Ask" sur la page principale ou d'utiliser l'onglet dédié sur la page de résultats.

Il suffit d'ajouter "??" à la fin d'une requête pour générer des réponses approfondies avec Ask Brave.

Crédits : Brave

Pourquoi cette approche est-elle stratégique pour Brave ?

En misant sur un moteur de recherche indépendant et une IA respectueuse des données, Brave attaque les géants du web sur leur talon d'Achille : la monétisation des données personnelles. Avec plus de 97 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur son navigateur, l'entreprise dispose d'une base solide pour promouvoir ses outils. Ask Brave est gratuit et accessible sur n'importe quel navigateur, ce qui démocratise l'accès à une intelligence artificielle plus éthique. Cette stratégie pourrait attirer les utilisateurs de plus en plus méfiants vis-à-vis des écosystèmes fermés et de la collecte massive d'informations.