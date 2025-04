Ouf, Apple peut souffler et n'a plus besoin d'affréter en catastrophe des avions bourrés d'iPhone depuis l'Inde. Donald Trump a déjà mis en pause les hausses de tarifs douaniers annoncées début avril et qui ont plongé l'économie mondiale dans le chaos.

Tout comme Nvidia a échappé au blocage des ventes d'accélérateurs IA H20 destinés à la Chine grâce à un dîner entre le président et des USA et Jensen Huang, patron de la firme spécialisée dans les GPU, des exemptions viennent d'être décrétées dans le dispositif douanier.

Une nouvelle fois sorties de nulle part, les nouvelles décisions écartent plusieurs catégories de produits électroniques : smartphones, PC et certains composants électroniques ne seront donc finalement pas sousmis aux hausses de tarifs douaniers.

Des exemptions pour éviter de casser le marché US

L'une des raisons est que ces produits sont essentiellement construits et assemblés en Chine et que les experts économiques et entreprises concernées s'arrachent les cheveux pour déterminer quel coût supplémentaire imposerait une relocalisation de la production aux Etats-Unis.

Certains calculs suggèrent ainsi que l'iPhone Pro, proposé à 1000 dollars aux Etats-Unis, pourrait grimper à 3500 dollars si le gouvernement américain avait maintenu ses hausses de tarifs douaniers comme prévu.

Les ordinateurs suivraient peu ou prou le même chemin, pénalisant avant tout les consommateurs américains. Et puisque les hausses de droits de douane sont mis en pause pour le monde entier sauf pour la Chine où ils sont montés à 145%, les conséquences auraient été terribles, faute d'alternatives pouvant être rapidement mises en place.

Des tarifs douaniers remodelés au jour le jour

Outre les produits commerciaux, les nouvelles règles exemptent certains éléments comme les composants MEMS (microsystèmes électromécaniques) présents à bord des appareils mobiles et les gadgets et les supports de stockage ainsi que les écrans plats.

Donald Trump se dit toujours en quête d'un accord avec la Chine qui a répliqué par une augmentation de ses tarifs douaniers contre les produits américains portées à 125%.

La semaine qui s'ouvre apportera-t-elle un nouveau lot d'annonces rocambolesques de la part de l'administration Trump ? Les Sept Magnifiques se remettent à peine des effets des décisions de début avril tandis qu'une certaine défiance est désormais de mise concernant l'économie américaine et le dollar, monnaie de référence dans les échanges économiques mais désormais malmenée.